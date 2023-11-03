黃捷穿粉櫻色新戰袍續打團結作戰 與李昆澤、李柏毅站路口

民進黨高雄市第6選區立委參選人黃捷今天（3日）穿上新做好的粉櫻色戰袍亮相，上頭除了印有大大的名字，還有選區裡的5個行政區。（記者許麗娟攝）

2023/11/03 10:11

〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨高雄市立委第6選區參選人黃捷今天（3日）一早8點與第3選區李柏毅、第5選區李昆澤，一起在博愛路與明誠路站路口拜票，黃捷穿上剛做好的粉櫻色新戰袍亮相，並表示將持續以團結作戰方式拜票、擴大能量。

為盡快讓新加入立委選戰的黃捷爭取選民認同，民進黨持續由多名立委、議員陪同黃捷跑行程，今天早上站路口，除了與李柏毅、李昆澤一同拉票，市議員黃文志、簡煥宗、李喬如、何權峰、李雅慧也陪同造聲勢，不少支持者也陸續送上早餐向3位參選人加油打氣。

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黃捷表示，選戰緊迫，一定要把握時間和所有立委參選人在交界一起拜票，「選舉無撇步，團結才有路（台語）」，民進黨一直很團結，都會以團結作戰方式，手牽手讓選民感受到他們的士氣，把能量擴大，選區議員也會陪同她一起掃街、掃市場，一一爭取選民認同。

李柏毅說，昨晚與黃捷到瑞豐夜市掃街，今天一早選在這裡站路口，這裡是左營巨蛋商圈、鼓山農十六和美術館，以及三民河堤社區交界的共同生活圈，這裡的中間選民對選舉會有很大的影響，希望趕快讓黃捷與這個屬於新社區的選民打招呼，爭取這裡的選民認同。

李昆澤則分送大聲公給李柏毅和黃捷，他說，李柏毅與黃捷都是年輕有歷練的政治工作者，今天在路口，誠懇向市民拜票，送上大聲公，象徵為民喉舌，把高雄的聲音傳送到國會、為台灣做事，並高喊8席全上，大家一起加油！

立委李昆澤送上大聲公給黨內新世代的參選人黃捷、李柏毅，希望日後能把高雄的聲音傳送到國會。（記者許麗娟攝）

黃捷與李昆澤、李柏毅在黨內多名市議員的陪同下，一起站路口拜票。（記者許麗娟攝）

熱情選民送上早餐給3位立委參選人。（記者許麗娟攝）

左營區新中里里長送上包子和粽子象徵「包中」給黃捷、李柏毅和李昆澤3名立委參選人。（記者許麗娟攝）

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