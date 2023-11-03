美女議員宋麗華命運坎坷！老公涉詐欺被判刑 又遭繼子家暴

屏東縣議員宋麗華（左）與老公鄭任祐。（資料照，記者葉永騫攝）

2023/11/03 00:23

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣美女縣議員宋麗華曾遭前夫蔡豪家暴離婚，再嫁現任老公鄭任祐，沒想到鄭任祐涉嫌詐欺遭判刑4年，最近又因房產糾紛遭到繼子家暴向法院聲請保護令，命運坎坷。宋麗華表示，遇到這些事只能面對處理，而鄭任祐則說明，介紹投資案卻被認為詐欺很冤枉，將補足資料提上訴，爭取司法還其清白。

空姐出身的國民黨籍屏東縣議員宋麗華，前夫是前立委蔡豪，她因此踏入政壇，曾創下夫妻兩人同屆選上不同選區縣議員的地方紀錄，後來因蔡豪家暴且涉案入獄，兩人離婚。前年宋麗華再遇上現任老公鄭任祐，砸了300多萬元，包下整棟婚宴會館宴客，當時婚禮轟動一時，沒想到後來爆出欠餐廳200多萬元尾款沒付，雖然事後付清，但也引發地方議論紛紛。

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近日鄭任祐涉及一起美國冷氣壓縮機專利投資案，被新竹地方法院依詐欺罪判處4年有期徒刑，犯罪所得2242萬元沒收。鄭任祐解釋說，這起案件是單純的投資案，他只是中間的仲介人，沒有抽傭、還墊錢，整個投資案約60億元，雙方去美國簽約及公證，與他無關，每年支出的100萬元費用只是基本開銷，公司原本要在台灣設廠，後來評估到菲律賓去，整個情形投資人都了解，他沒有介入，被告詐欺覺得很冤枉，將在準備補充資料後向法院提出上訴。

除老公官司外，宋麗華又因為居住的房屋與繼子共有，引發家中財務紛爭，宋麗華及鄭任祐遭到繼子言語及行為上的家暴，夫妻因此向屏東地院聲請保護令。

宋麗華說，面對這一連串的事件，既然無法逃避，只能坦然面對，好好的處理。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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