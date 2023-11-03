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黨代表批評江和樹、尚文凱遭停權！網酸民眾黨：原來是白共

民眾黨議員江和樹（左）、金門立委參選人尚文凱（右）。（合成照）

民眾黨議員江和樹（左）、金門立委參選人尚文凱（右）。（合成照）

2023/11/03 00:59

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇近日爆料民眾黨黨代表、「貓貓頭社長」吳予晴因為批評攻擊黨內同志，遭民眾黨停權。對此，貓貓頭社長週三（11/1）證實此事，無奈表示「我因為說實話被停權2年了」。

四叉貓週三曝光民眾黨中評會處分字號和主文，指貓貓頭社長因為批評民眾黨台中市議員江和樹、影射金門立委參選人尚文凱是黑道老婆遭停權，引發討論。隨後貓貓頭社長在匿名論壇Dcard貼文證實，無奈稱「會知道中評會處分字號跟主文的，除了中評委之外幾乎沒有別人......既然他們自己不要面子，那我也就直接發文了」。

貓貓頭社長還原事情原委，「簡單來說，我在line的舊貓貓頭社稱江和樹為老年8+9，被內鬼流出去跟中評會檢舉，還有我之前發文講民眾黨提名黑道夫人尚文凱選金門立委的事。這兩件事被中評委受理後，中評委派出賭博策劃吳士廉來審問我，過程中吳士廉從來沒有提示我是違反紀律評議裁決條例的哪一條，只說這之後會由中評會做認定，所以我也無法做有效的抗辯，只能說這些都是我寫的，我說的都是事實。」之後她就收到停權處分。

貓貓頭社長接著氣憤表示：「我說江和樹是老年8+9的部分，8+9是評價性的名詞，江和樹身上的匪氣、穿內褲開直播、直播拿紙紮屋等喪葬用品恐嚇他人、14歲開白牌車、賣檳榔，這些他的日常行為都跟網路次文化說的8+9沒有任何區別，我評論江和樹是8+9，絕對不是無端抹黑；我說尚文凱是黑道副議長的夫人，黑道副議長就是歐陽儀雄，歐陽儀雄是天道盟組長，不是黑道是什麼？尚文凱也親口承認過歐陽儀雄是黑道，那我說他是黑道的夫人有什麼問題？」

她表示：「也就是說，中評委把我說的客觀事實認定成『不實之人身攻擊』，完全就是扭曲是非顛倒黑白的做派，我在中評委完全是睜眼說瞎話的裁決之下，被處以最重的停權兩年處分！我就問，這到底是台灣民眾黨中評委，還是民眾堂的左右護法？對於這樣荒謬可笑、扭曲是非的裁決，我已循裁決書第五點理由，向中評會提出申訴。此外，在我提出申訴之後，我已經被移出黨代表跟青年委員會的群組，目前我的黨職身份都是凍結中的狀態。」

網友看完紛紛表示，「原來是白共啊！哈哈黨代表還不能批評黨，我以為是中國共產黨」、「看得出來你對柯文哲和民眾黨是忠言也逆耳，黨內真的不少老鼠屎……」、「真狂！柯文哲啊，黨內的熱血青年什麼時候要保護？ 再這樣下去還不是一樣變成牛鬼蛇神黨」、「你確定柯文哲真的只是管不到？還是柯其實是默許民眾黨和黑道合作？」、「看妳在黨內打滾那麼久，結果惹了一身腥，只想說趕快離開這個爛泥扶不上牆的黨吧」。

民眾黨黨代表、「貓貓頭社長」吳予晴因為批評攻擊黨內同志，遭民眾黨停權。（圖翻攝自Dcard）

民眾黨黨代表、「貓貓頭社長」吳予晴因為批評攻擊黨內同志，遭民眾黨停權。（圖翻攝自Dcard）

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