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立法院11/9舉行擴建公聽會 秘書長林志嘉：盼本屆確定地點

立法院秘書長林志嘉。（記者謝君臨翻攝）

立法院秘書長林志嘉。（記者謝君臨翻攝）

2023/11/02 17:35

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃上任後，積極推動國會擴建。朝野立委今（2）日於司法及法制委員會質詢時，關心國會擴建進度，指原定10月12日要舉行公聽會，為何後來沒有進行。立法院秘書長林志嘉表示，當初因為各黨團未推派專家學者人選，因此現在將改由立法院邀請專家學者，預計於本月9日舉辦公聽會。

針對國會擴建，立法院於2021年4月15日邀集各界學者專家成立「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」，協助立法院遴選擴建的合適地點，最後評選出6處優先考慮的擴建基地，分別是：中正紀念堂園區、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、高鐵彰化車站特定區、中興文化創意產業園區。

司法委員會今排審113年度立法院預算案，邀請林志嘉列席報告，並備質詢。朝野立委關心國會擴建進度，詢問立法院國會擴建規劃暨監督委員會9月底開會時，規劃10月12日要召開公聽會，但為何後來沒有舉行。

林志嘉說，當時希望各黨團能推派專家學者出席，但後來各黨團未推派，因此現在會改由立法院邀請專家學者，預計於9日舉辦公聽會；而在公聽會結束後，會再召開一次特種委員會，之後就會送朝野協商，「希望這一任結束前，能夠對地點有所確定」。

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