拿米敲頭問「怎麼是硬的」 柯文哲：我們這種人就是強調邏輯性

柯文哲今日受訪被問到相關問題時，疑惑地反問「米每一包抽真空都是硬的，不是嗎？」（記者塗建榮攝）

2023/11/02 17:39

〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨彰化立委參選人吳音寧昨日表示，民眾黨總統參選人柯文哲曾在彰化縣成功旅社，拿起一包米敲自己的頭說「米怎麼是硬的？」柯文哲今日受訪被問到相關問題時，疑惑地反問，「米每一包抽真空都是硬的，不是嗎？」，「我在測試它的硬度？」

柯文哲接著表示，「我也要跟大家抱歉」，他們這種人就是太強調邏輯性，有時候遇到很多東西，實在無法回應。

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柯文哲也說，他要再講一次北農事件，韓國瑜本來在那裡就好好的，「你們就是搶了菜攤、丟了天下」，批評當年新潮流一定要搶北農的位子，「你去問段宜康，他塞了幾個人給我？」一開始他說，「你們至少要弄個專業的來吧？」，最後換到一個可以扯上邊的人，並透過將董事長、總經理綁在一起投票的方式，強迫他接受。

柯文哲認為，國營企業、政府事業都漸漸變成不是政治酬庸，就是在綁樁腳，他希望台灣永遠往前進步，並喊出「新潮流不倒、台灣不會好」。

另一方面，針對昨天於能源環保政策記者會中，稱要讓民眾都減少留下廚餘，就不用新蓋廚餘處理廠。柯文哲今日表示，吃飯減少廚餘是一個概念，當然有人講說，香蕉皮算不算廚餘，他說，香蕉皮要吃下去比較困難，也不可能把骨頭吞下去，最後骨頭、香蕉皮、橘子皮是會有的，「請問民進黨是認為這些也要吃下去？」

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