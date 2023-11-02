為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

拿米敲頭問「怎麼是硬的」 柯文哲：我們這種人就是強調邏輯性

柯文哲今日受訪被問到相關問題時，疑惑地反問「米每一包抽真空都是硬的，不是嗎？」（記者塗建榮攝）

柯文哲今日受訪被問到相關問題時，疑惑地反問「米每一包抽真空都是硬的，不是嗎？」（記者塗建榮攝）

2023/11/02 17:39

〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨彰化立委參選人吳音寧昨日表示，民眾黨總統參選人柯文哲曾在彰化縣成功旅社，拿起一包米敲自己的頭說「米怎麼是硬的？」柯文哲今日受訪被問到相關問題時，疑惑地反問，「米每一包抽真空都是硬的，不是嗎？」，「我在測試它的硬度？」

柯文哲接著表示，「我也要跟大家抱歉」，他們這種人就是太強調邏輯性，有時候遇到很多東西，實在無法回應。

柯文哲也說，他要再講一次北農事件，韓國瑜本來在那裡就好好的，「你們就是搶了菜攤、丟了天下」，批評當年新潮流一定要搶北農的位子，「你去問段宜康，他塞了幾個人給我？」一開始他說，「你們至少要弄個專業的來吧？」，最後換到一個可以扯上邊的人，並透過將董事長、總經理綁在一起投票的方式，強迫他接受。

柯文哲認為，國營企業、政府事業都漸漸變成不是政治酬庸，就是在綁樁腳，他希望台灣永遠往前進步，並喊出「新潮流不倒、台灣不會好」。

另一方面，針對昨天於能源環保政策記者會中，稱要讓民眾都減少留下廚餘，就不用新蓋廚餘處理廠。柯文哲今日表示，吃飯減少廚餘是一個概念，當然有人講說，香蕉皮算不算廚餘，他說，香蕉皮要吃下去比較困難，也不可能把骨頭吞下去，最後骨頭、香蕉皮、橘子皮是會有的，「請問民進黨是認為這些也要吃下去？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲昔拿米敲頭驚「米怎麼是硬的？」吳音寧：從來沒把農民放在眼裡
2023/11/01 16:36

柯文哲昔拿米敲頭驚「米怎麼是硬的？」吳音寧：從來沒把農民放在眼裡
許下生日願望 朱敬一：希望吳音寧勝選
2023/10/30 14:24

許下生日願望 朱敬一：希望吳音寧勝選

績效王統一中小基金 今年賺逾五成
農民是很有感情的！ 陳吉仲反駁柯P：政治人物不能黑白講
2023/10/29 14:22

農民是很有感情的！ 陳吉仲反駁柯P：政治人物不能黑白講
謝衣鳯拋「侯柯配＋郭掌立院」 吳音寧砲轟：謝家根本包牌
2023/08/27 19:53

謝衣鳯拋「侯柯配＋郭掌立院」 吳音寧砲轟：謝家根本包牌
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播