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「今天起做復興區最好的僕人」 蘇佐璽上任區長

桃園原鄉復興區新區長蘇佐璽。（記者李容萍攝）

桃園原鄉復興區新區長蘇佐璽。（記者李容萍攝）

2023/11/01 21:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市唯一原住民自治區復興區10月21日辦理區長缺額補選，新當選的蘇佐璽今天（1日）宣誓就職及交接，監交的蘇俊賓期許區公所與中央、市府一起努力發展興區觀光。蘇佐璽說，「今天起捲起袖子，做復興區最好的僕人」，推動新復興區政，爭取中央、市府經費發展復興。

區長宣誓就職及交接典禮今天上午11點11分在復興區公所舉行。蘇俊賓致詞說，復興區人口共計1萬3000人，但土地面積占全桃園7分之2，將近29％，復興區長需透過有限資源，治理相當大的區域，這是非常辛苦的工作；新任區長蘇佐璽一直是桃園教育界的菁英，擔任校長期間都帶給學校很大的轉變，也曾擔任原住民族委員會副主委，期許蘇區長秉持過去傳統，用最好的服務、最好的資源，透過復興區公所、市府，以及原民會、交通部觀光署等中央相關單位的合作，爭取更多中央資源的支持，一起努力將復興區治理得更好。

蘇俊賓也不忘感謝已故前區長游正英，以及復興區公所祕書謝宇軒代理區長職務期間，短短2個月內協助推動許多工作，包括颱風災防應變工作。另外，桃園市議會有許多關心原住民的議員，大家團結一致，跨黨派聯合為原鄉爭取預算及資源，這是桃園的文化，市府會全力支持與配合，團結所有力量造福地方。

原民會主委夷將．拔路兒也說，雖然蘇區長僅在原民會擔任副主委幾個月，但短時間內馬上上手，是非常優質的副主委之一；而蘇佐璽先前擔任校長期間，工作也非常認真，經常一大早就在校門口等學生到校，相信今日就職後，復興區民將擁有認真服務的區長，並且行政不分黨派。

就職典禮除了桃園市長張善政贈送「德孚眾望」匾額、市議會議長邱奕勝贈送「勤政愛民」匾額祝賀，市議員王仙蓮、陳瑛、陳治文、張秀菊、楊進福、劉熒隆、簡志偉、蘇偉恩、林志強、市府民政局長劉思遠、原民局長陳姿伶、風管處長廖育儀、復興區民代表會主席張倉豪、新竹縣尖石鄉民代表會主席廖英雄、復興區農會理事長曾鴻姿、新北烏來區長周至剛、南投仁愛鄉長江子信、新竹尖石鄉長曾國大、宜蘭南澳鄉長李勝雄、苗栗泰安鄉長陳吉基、台中和平區長吳萬福等人均出席，場面熱鬧。

桃園市副市長蘇俊賓（中）監交，新任復興區長蘇佐璽（右）從代理區長謝宇軒（左）手中接下印信走馬上任。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（中）監交，新任復興區長蘇佐璽（右）從代理區長謝宇軒（左）手中接下印信走馬上任。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（左2）代表桃園市長張善政贈送「德孚眾望」匾額給新任復興區長蘇佐璽（右2）。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（左2）代表桃園市長張善政贈送「德孚眾望」匾額給新任復興區長蘇佐璽（右2）。（記者李容萍攝）

桃園市多位市議員代表桃園市議會議長邱奕勝贈送「勤政愛民」匾額給新任復興區長蘇佐璽（左5）。（記者李容萍攝）

桃園市多位市議員代表桃園市議會議長邱奕勝贈送「勤政愛民」匾額給新任復興區長蘇佐璽（左5）。（記者李容萍攝）

原民會主委夷將．拔路兒（左）肯定蘇佐璽（右）是非常優質的副主委之一。（記者李容萍攝）

原民會主委夷將．拔路兒（左）肯定蘇佐璽（右）是非常優質的副主委之一。（記者李容萍攝）

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