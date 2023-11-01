民團揭中國台企聯介選 陸委會：長榮、華航未參與團購機票方案

陸委會說，對於台企聯為便利在陸台商返台投票，與兩岸航空公司洽談優惠票價，陸委會持續關注相關訊息，須符合市場商業機制及相關法令。（資料照）（記者陳鈺馥攝）

2023/11/01 19:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統大選將屆，中國「全國台灣同胞投資企業聯誼會」策動10家中國航空公司推出「2024年台胞返鄉團購機票」方案，提供「一次往返機票」和綁定2024年春節「兩次往返套票」，若於大選投票日前返台將可享有機票優惠。台企聯更提及與長榮、華航溝通提出促銷方案，將在方案確定後公布。陸委會今天（1日）說，據了解，我國長榮與華航均未參與台企聯推出的團購機票方案。

經濟民主連合智庫今天上午在立法院召開記者會質疑，受中共控制的台企聯策動中國航空公司，推出優惠機票方案要動員台商返台投票，此一行為涉及違反「公平交易法」企業不得有聯合行為之規定，呼籲華航、長榮切莫跟進，勿淪為中共介選工具。

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根據台企聯所發布「關於2024年台胞返鄉團購機票通知」，提到為協助和方便在陸台胞於2024年初台灣選舉及春節期間順利往返兩岸，全國台企聯與兩岸各航空公司進行溝通協商，商定了「2024年台胞返鄉團購機票」事宜。

通知指出，目前中國國航、東航、南航、海航、深圳航、山東航、廈門航、四川航、春秋航、吉祥航等十家中國航空公司已明確具體操作手法。一、關於「台胞返鄉團購機票」票價為含稅價。二、中國十家航空公司提供「一次往返機票」和綁定2024年春節的「兩次往返套票」；如購買「兩次返往套票」，應確認第一次往返完成後，才能使用第二次往返機票。三、凡持有台胞證者或持有入台證的台胞家屬，均可購買「台胞返鄉團購機票」；台灣華航、長榮航空公司將推出相關促銷方案，待方案確定後，另行通知。

經民連副研究員羅子維批評，台企聯是不折不扣的協助中國動員台商的統戰組織，組織章程明定要遵守中共憲法、維護國家統一。且台企聯的總顧問、名譽會長一向由國台辦卸任官員擔任，中國政府顯對台企聯有重大影響力，政府若放任台企聯以便宜機票協助台商返台投票，就是放任中共勢力介入台灣大選。

對此，陸委會表示，對於台企聯為便利在陸台商返台投票，與兩岸航空公司洽談優惠票價，陸委會會持續關注相關訊息，須符合市場商業機制及相關法令。據了解，我國長榮與華航均未參與台企聯推出的團購機票方案。

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