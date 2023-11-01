酸柯想當白色戀人 民進黨：沒真心再浪漫都很奇怪

朱立倫（左起）、侯友宜、柯文哲昨晚密會。（本報合成）

2023/11/01 18:25

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲昨說密室協商會失去信用，深夜卻被直擊，與國民黨主席朱立倫及其總統參選人侯友宜，在一家公司密會近一小時，更被傳出前一天曾與鴻海創辦人郭台銘會面。民進黨人士今天評論，沒有真心誠意的話，再多的浪漫，看起來都很奇怪，「想當白色戀人，實際上是白色惡人」，周旋、欺騙在數人之間。

黨內人士表示，3組或4組總統參選人，在民調上看起來落差蠻大，因此整體選情評估，還是要等「藍白」談出什麼機制或結果，才能進一步判斷，關鍵還是在於選票上會不會有柯文哲、侯友宜兩個人的名字，甚至是誰前誰後，結果都是不一樣的。但如果他們談的方式是這樣，結果如何大家更要好好觀察，為什麼協商會深夜選在金主家裡？還拉下鐵門？說是公開透明、做是密室協商，這很心口不一。

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黨內人士酸說，有人想當白色戀人，但實際上是白色惡人，以前說自己深綠，現在深藍也可以，甚至今天幽會首富、明天約會探長，為了達成目的周旋、欺騙於數人之間，還一邊假裝光明正大，又要深夜拉下鐵門。沒有真心誠意的話，再怎麼滿口浪漫，看起來都很奇怪，這樣不是很不好嗎？

對於近期民進黨總統參選人賴清德，在部分民調被柯侯追上，甚至傳出「柯侯配」可望勝出，黨內人士說，很多民調可能有機構效應或政治目的，當下的政治氛圍也有影響，民進黨民調中心也都有所掌握，並依此調整，但上述情況跟民進黨內的評估並不一致，賴的民調偶有起伏，但還是維持領先。

對於賴清德稱駐美代表蕭美琴是「副手人選優先名單的優先之上」，由於涉及國安人士異動，是否有與蔡英文總統討論？該人士說，正副總統溝通完全沒問題，未來也會一併討論，都會有啦，目前6人副手口袋名單，是賴清德腦中的圖像，自然沒有拒絕的問題。

針對外界評論賴清德聲量偏低，黨內人士也反駁說，聲量高也有分正聲量或負聲量，「藍白合」一開始有新鮮感，但一直拖，又有太多政治權謀、權位分配，很像把國家當成車輛解體工廠在「殺肉」，再下去只會讓大家很厭倦。

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