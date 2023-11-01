郭倍宏諷逛街購物算「深耕高雄」？黃捷：勿用年紀論斷服務的心

郭倍宏諷刺逛街購物算「深耕高雄」？黃捷（圖）回應勿用年紀論斷服務高雄的心。（記者李惠洲攝）

2023/11/01 18:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕參選高雄市第6選區立委的喜樂島聯盟主席郭倍宏質疑黃捷表示自己深耕高雄已久，反問才30歲的她莫非青少年逛街、看電影，都算是「深耕高雄」？質疑黃捷為何不敢辭議員，專心選立委呢？黃捷表示，愛高雄不分年紀，雖然她很年輕但愛高雄，以及為高雄打拚的心沒有比誰少1分，希望大家不要用年紀去論斷有沒有服務高雄的心！

喜樂島聯盟主席郭倍宏今指對手黃捷，通過民進徵召提名參選第6選區（前金、新興、鼓鹽、苓雅）立委，但她以前批判別人落跑講得義正辭嚴，自己落跑就說生活圈都在高雄，沒有離開高雄就不算落跑，批評她伶牙俐齒對別人，溫柔婉約向自己。

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郭倍宏也質疑黃捷曾說自己「深耕高雄」，請問她從幾歲開始深耕高雄？反問逛街購物也算深耕高雄？質疑黃捷2個月後若落選了，還可以再回鳳山繼續當議員。

黃捷今午和立委李昆澤市場拜票時，被媒體問到對手批評，她回應25歲就從政，所以很年輕時就覺得對高雄有責任，也有心服務更多的高雄鄉親，希望大家多多給年輕人機會跟肯定，不要覺得年輕人就不值得「深耕高雄」，應該讓年輕人參與更多的公共事務，一起讓這塊土地更好。

她強調，自己愛高雄跟為高雄打拚的心，沒有比誰少1分，「愛高雄不分年紀，雖然我很年輕」，希望大家不要用年紀去論斷這個人有沒有服務高雄的心。

面對30歲對手黃捷，郭倍宏（中）諷她逛街購物算「深耕高雄」？（資料照）

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