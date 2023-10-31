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任內「有政府、會做事」 蘇貞昌：蔡英文尊重他

蘇貞昌（右2）暢談施政政績，肯定陳其邁、賴瑞隆努力。（記者洪臣宏攝）

蘇貞昌（右2）暢談施政政績，肯定陳其邁、賴瑞隆努力。（記者洪臣宏攝）

2023/10/31 19:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前行政院長蘇貞昌「護國院長感恩茶會」前鎮場今天在高雄漁業大樓舉行，他說，大家很會選，選了蔡英文當總統，尊重他跟陳其邁施政，才能「有政府、會做事」。他也呼籲大家用選票支持立委賴瑞隆，不要讓地方建設中斷。

「護國院長感恩茶會」前鎮場在高雄漁業大樓舉行，市長陳其邁、立委賴瑞隆、高雄區漁會理事長謝龍隱等多名漁業界、地方人士出席。

蘇貞昌致詞時細數擔任行政院長政績，他以高中曾蒐集餿水，深知疫病對養豬相關產業影響，發生疫病大家沒豬肉吃，上任第一天到機場盡力阻擋非洲豬瘟。他說，防疫成功、班班有冷氣，都是他該做的事。

他話鋒一轉說，大家選出蔡英文當總統，尊重他跟陳其邁在行政院施政，武漢肺炎發生時，幸好有公共衛生出身的陳其邁，以其專業幫了很多忙，「有政府、會做事」，中國已經封城，只有台灣沒有封城，在此期間企業接了很多訂單。

蘇貞昌說，上市櫃公司大賺錢，徵收了營利事業所得稅，收了好幾兆，稅收超過預算書，讓民眾「吃紅」，他反問台下，三倍券、五倍券有收到嗎?6000元有收到嗎?大家熱烈回應「有！」

他肯定賴瑞隆在立院問政表現，同時也為大力為地方爭取建設，他說，如果換了別人不內行，也沒心，地方政策恐因此中斷，所以一定要用選票把賴瑞隆顧好。

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