傳早知換人選預遷戶口 黃捷秀身分證回擊：10月30日才遷

外界謠指黃捷早知換人選立委並預遷戶口，黃捷亮出身分證回擊。（記者黃良傑攝；本報合成）

2023/10/31 17:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕接替趙天麟參選高雄第6選區立委的市議員黃捷，被質疑早就預遷戶籍，黃捷今午出現在趙天麟服務處亮出身分證，證明昨（30日）才遷戶籍至第6選區，上週五27日才知道自己必須要臨危受命上戰場，她也很想知道究竟是誰在造謠、抹黑，黃捷表示，將沿用趙天麟競總、對接及團隊，1天當5天用。

黃捷對於有人蓄意放錯誤及假資訊，認為是造謠、抹黑的手段，她於上週五才知道必須臨危受命上戰場，立即在昨天第一個工作天就去遷戶籍，她還拿出身分證，秀出正面的換發日期，顯示112年10月30日，讓謠言不攻自破，強調絕沒有早就把戶籍遷好這種事！

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她強調，中央選委會規定很明確，她符合選舉第6選區立委資格，當初台南藍營謝龍介也曾是這樣，大家可以去看看謝的例子，只要在選舉公告之前遷到該選舉區，就具有參選資格；至於這些抹黑手段，想打擊其選舉士氣，是絕不會受到影響的，也請大家給予勇氣團結一心，因為有人想要見縫插針。

黃捷被問及最早曾傳她將參選左楠立委，黃捷否認，她說「怎麼可能！」她從頭到尾就不知情，疑似是一些不知道從哪裡傳出的風聲，才在網路上被討論，當時並未接到任何訊息，但還是很感謝大家在每一場選舉，都會想到她，但她並沒有參加過任何實質的運作或討論，當然，如有涉及意圖使人不當選，或妨礙名譽，她也不會客氣有所行動。

外界謠指黃捷早知換人選立委並預遷戶口，黃捷亮出身分證回擊。（記者黃良傑攝）

黃捷亮出身分證表示，10月30才到新興戶政所遷戶籍。（記者黃良傑攝）

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