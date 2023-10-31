接見美國蒙大拿州長 蔡英文盼光電半導體共創雙贏

蔡英文總統今日接見「美國蒙大拿州州長詹福特（Greg Gianforte）訪問團」，感謝詹福特州長上任後，恢復蒙大拿州的駐台商務辦事處。（總統府提供）

2023/10/31 17:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國蒙大拿州州長詹福特（Greg Gianforte）率經貿代表團訪台，總統蔡英文今日接見訪團時表示，台灣是蒙大拿州第7大貿易夥伴，相信隨著雙邊投資環境更加完善，台灣和蒙大拿州能在光電、光學及半導體等關鍵產業，持續深化夥伴關係，共創雙贏發展。

總統感謝詹福特州長上任後，恢復蒙大拿州駐台商務辦事處，以具體行動持續深化雙邊的經貿合作。她提到，台灣和蒙大拿州長期在農業和觀光產業，有非常緊密的合作，除了黃石公園等著名景點吸引許多民眾前往旅遊，蒙大拿州出產的牛肉、小麥等農產品，深受台灣民眾喜愛。

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蔡英文指出，蒙大拿州更是美國光電、光學產業的重要聚落，並且積極發展生技、雲端運算及航太工業等產業。詹福特州長上任後，努力推行稅制優惠法案和鬆綁相關法規，不僅增加工作機會，更提升投資環境。

蔡英文強調，台灣和蒙大拿州共享民主自由的價值，要感謝詹福特州長及蒙大拿州的參、眾議會通過友台決議案，支持台灣的國際參與，台灣也會跟更多理念相近的民主夥伴深化合作，一起因應全球的各項挑戰。

詹福特致詞時表示，自1985年締結姊妹州開始，台灣與蒙大拿州擁有非常緊密的關係，這奠基於雙方的教育及貿易交流，共享自由民主與自由經濟的價值。

詹福特指出，蒙大拿州州議會每兩年都會通過友台決議案，強化台灣與蒙大拿州的關係及表達對台灣的支持。他上任第一年就重啟蒙大拿州在台北的亞太商務辦事處，這為台灣及蒙大拿州人民帶來新的機會。兩年後的今天，他以州長身分首次率領經貿團訪問台灣，是非常合適時機。

詹福特提及，蒙大拿州以美麗的景觀及廣闊空間聞名，黃石、冰河國家公園每年吸引數百萬遊客。蒙大拿州金三角位於黃石國家公園以北約4小時車程，每年種植超過200萬英畝的小麥，晝夜溫差大造就品質絕佳的小麥。今年台灣的麵粉廠商也組團到蒙大拿州，參訪進口小麥的產地。

詹福特說，台灣外交部與教育部持續資助蒙大拿州兩項計畫，其中一項為明年初蒙大拿大學將為該州高中及大學生開設華語課程；另一項是蒙大拿理工大學與明新科技大學將針對國際商務和半導體人才進行短期交流。展望全球，預計到2025年，教育將成為產值7兆美元的產業，蒙大拿州不會缺席，將會進行一連串計畫與各國進行交流。

在生技方面，詹福特指出，蒙大拿州在光學、光電、量子計算在美國的人均密度名列前茅。光學在21世紀重要性如同20世紀的電子產業。到2025年，全球光學產業產值將從1.5兆美元增長到近2兆美元。因此，發展光學產業是蒙大拿州的當務之急，台灣是此一領域的關鍵合作夥伴。

詹福特強調，本次訪台將與「台美產業合作推動辦公室」和「光電科技工業協進會」簽署合作備忘錄，進一步深化雙方關係。訪團成員對於蒙大拿州與台灣未來都充滿信心，非常興奮雙方夥伴關係所帶來的各種可能性。

蔡英文總統表示，台灣是蒙大拿州第7大貿易夥伴，相信隨著雙邊投資環境更加完善，台灣和蒙大拿州能在光電、光學及半導體等關鍵產業，持續深化夥伴關係，共創雙贏發展。 （總統府提供）

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