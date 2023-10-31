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上任將滿一年！北台灣4新科市長好感度排名 高虹安又慘墊底！

新竹市長高虹安（前中）在北台灣4位新任首長好感度排名，慘淪墊底。（資料照，洪美秀攝）

新竹市長高虹安（前中）在北台灣4位新任首長好感度排名，慘淪墊底。（資料照，洪美秀攝）

2023/10/31 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕去年九合一大選勝出的縣市首長上任將滿一年，「TPOC台灣議題研究中心 」今天（10/31）公布北台灣4名新科市長這一年來的網路好感度的評比結果，不出意外，墊底的是諸多爭議纏身的新竹市長高虹安。

TPOC表示，這屆縣市長就任即將滿一年，針對22縣市首長從2022年12月25日至2023年10月24日這段期間的政策及網路好感度進行評比，並且將新科、連任及北部、南部分開分析。今天公布台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新竹市長高虹安這4位北台灣新科市長的評比結果。根據「QuickseeK快析輿情資料庫」數據，近一年來以謝國樑好感度最高，其次為張善政，蔣萬安第三，墊底的則為高虹安。

TPOC分析指出，規劃「行人友善空間」成為謝國樑施政好感度最高的致勝關鍵，「在國外媒體用『行人地獄』形容台灣之前，謝國樑一上任，就開始推動行人友善政策。除了客觀數據顯示行人的車禍發生率減少近三成，也使得後來台灣因為多起『行人地獄』造成多個縣市首長被炎上時，謝國樑卻憑藉著推行『行人友善』政策，締造超過7成5的政策滿意度，讓普遍市民對於相關政策有感。」

至於此前《天下雜誌》9月公布的2023縣市首長施政滿意度調查吊車尾，這次又敬陪末座的高虹安，TPOC直言：「高虹安因為選前延燒到現在的助理費問題爆發貪汙疑雲，再加上上任後，坐名車、住豪宅、男友干政質疑、不能與民同苦的形象，導致負評不斷。另外，寡婦樓、水源區都更案等議題在高虹安上任後浮現，在相對顯得其私德有疑慮、加上公事處理不彰，使得整體好感度下降、負面聲量上漲，成為4位新科市長中好感度最低的一位」。

最後TPOC表示，「新科市長上任即將滿一年，本因代表新政黨取得執政的高虹安無法弭平風波，聲勢一落千丈；反觀謝國樑，聲量稍低，卻靠著穩扎穩打的市政成績，守住網路聲量好感度。4位新科市長有的仍受爭議纏身，有的已逐步落實政見。作為台灣繁榮政經要地的首長，北台灣4位新科市長積極實踐政策，另外更應該要避免更多爭議，為市政努力，保持良好的交流，刺激城市發展，才能夠贏得選民的好感度。」

TPOC今天公布北台灣4名新科市長這一年來的整體政策及網路好感度的評比結果。（圖擷取自QuickseeK快析輿情資料庫）

TPOC今天公布北台灣4名新科市長這一年來的整體政策及網路好感度的評比結果。（圖擷取自QuickseeK快析輿情資料庫）

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