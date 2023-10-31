蔣中正日記出版 蔣方智怡：蔣公維護自由民主 台灣今日成就前人種樹

中正文教基金會董事長蔣方智怡表示，蔣公能外抗日本、內拒共黨誠屬不易，今日台灣有此成就，前人種樹，當以為念，最後她以「蔣公」遺囑與台灣人民共勉「復興民主文化，堅守民主陣容」。（記者羅沛德攝）

2023/10/31 16:07

〔記者陳昀／台北報導〕存放於美國史丹佛大學胡佛研究所近18年的台灣前總統蔣介石與蔣經國日記等文件原稿及檔案，歷經10年跨海纏訟返抵國門，今天出版第一批蔣介石日記。中正文教基金會董事長蔣方智怡表示，部分偏激人士長期攻擊「蔣公」對台政策，她無意辯白，但中國是3000年專制的古國，當時蔣能外抗日本、內拒共黨誠屬不易，今日台灣有此成就，前人種樹，當以為念，最後她以「蔣公」遺囑與台灣人民共勉「復興民主文化，堅守民主陣容」。

蔣方智怡今天在蔣友松、蔣友柏、蔣友青等家人陪同下出席活動，致詞一結束，看到記者簇擁上前，蔣友柏隨即上前護送母親離開現場，面對記者詢問如何看待總統府秘書長林佳龍說「蔣中正的功過得失離概觀論定還有距離」？各界主張蔣公銅像拆除等，兩人都沒有回應、迅速離場。

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蔣方智怡表示，蔣中正日記有助於國家重要檔案的保存，以及未來中國近代史的歷史新論述的研究，相信這將開啟中國近代史的重新研究，填補或修正目前的空白，「蔣公」自青年開始用毛筆寫了50多年的日記，國事鉅獻，鉅細彌遺，精神令人讚佩、貢獻無人可比，無論從任何角度，這份日記無疑是歷史重要檔案之一，也是民國文物無價瑰寶。

蔣方智怡指出，長期以來，部分偏激人士攻擊「蔣公」對台政策，我們必須了解，台灣自1895年馬關條約由清朝割讓給日本，直到1945年日本投降，由中國戰區統帥蔣中正派員接管台灣，開啟台灣走向自由之路，其後「蔣公」在風雨飄搖、國際夾縫中，帶領台灣人民度過重重難關，及至台灣今日的自由跟繁榮。回顧當年蔽天砲火中抵禦共產的赤化，聯合國大會極力爭取國家尊嚴，這些苦難歷歷在目，相信各位一定記憶猶新。

蔣方智怡說，她無意為「蔣公」辯白，只是提醒國人，中國是3000年專制的古國，民國初期外有共產國際滲透、日本的侵略及各帝國的干涉，內有共產黨暴動、各派系分化，要維持國家尊嚴及穩定而自由的社會談何容易，「蔣公」不是完人，當時以他的條件，能夠外抗日本、內拒共黨，誠屬不易，今日台灣有此成就，前人種樹，當以為念，台灣的進步繁榮是階段性的，無法一蹴而就。

蔣方智怡說，蔣中正日記或可讓我們反省過去，策勵將來，當前國家面臨生死存亡之時，回思「蔣公」時期的台灣，引導國人不受共黨侵辱，維護自由民主的果實，繼而找回國家發展、人民生存的正確方向，如此，其日記的出版將更具有更多意義。

蔣方智怡提到，民國歷史文化學社多年前就邀集學者完整抄錄日記，辨識手寫毛筆字，並對其中別字、漏字加以標注，且出版內容完整，富有索引，便於讀者查閱，她有信心將成為權威版本，數百萬字中內藏大量政治、歷史、經濟、外交、社會等研究題材，相信將引起學術界百家爭鳴、新論萬千，盼各方讀者可以理性、公正、客觀使用這些檔案。

蔣方智怡強調，「蔣公」是因清黨反共而與共黨為敵，是因追求民主才推動制憲立憲，期間內憂外患，國運顛沛，史書可鑒，大家如果記得「蔣公」遺囑當可解惑，在此她代表蔣家以一句「蔣公」遺囑與台灣人民共勉「復興民主文化，堅守民主陣容」。

《蔣中正日記（1948－1954）》新書發表會31日於國史館舉行，蔣經國之三子蔣孝勇遺孀方智怡（左起）、蔣經國嫡長孫蔣友松、蔣方智怡長子蔣友柏、三子蔣友青出席活動。（記者羅沛德攝）

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