蔣介石來台第一批日記出版 林佳龍：讓人民評價功過

《蔣中正日記（1948－1954）》新書發表會31日於國史館舉行，總統府秘書長林佳龍致詞。（記者羅沛德攝）

2023/10/31 15:58

〔記者陳昀／台北報導〕兩蔣日記從美國運回台灣，國史館授權「民國歷史文化學社」先從蔣介石第一任總統任期的日記開始出版，今舉行《蔣中正日記（1948-1954）》新書發表暨座談會，包含中正文教基金會董事長蔣方智怡在蔣友松、蔣友柏、蔣友青等家屬陪同下出席。總統府秘書長林佳龍致詞表示，直至今日台灣社會對蔣中正的功過得失還存在相當對立與矛盾的詮釋，離所謂「蓋棺論定」顯然還有距離，系列叢書能讓人民充分理解歷史真相後再做客觀評價，是台灣轉型正義的重大里程碑。

林佳龍指出，蔣中正是統治台灣最久的領導人，對台灣、對近代東亞歷史的走向影響深遠，在威權統治時期，他被黨國體制宣傳為「民族的救星」、「世界的偉人」。解嚴之後，台灣社會與學界才逐漸擺脫言論、思想的限制，重新審視蔣中正的歷史定位。但是直到今日，對於蔣中正的功過得失，還存在著相當對立與矛盾的詮釋，離所謂的「蓋棺論定」顯然還有一段距離。

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林佳龍表示，蔣中正的台灣時代雖為國家帶來相當程度的安全及穩定，但他主政下的情治機關的白色恐怖作為，對台灣人民所造成的傷痕，至今仍未完全平復。《蔣中正日記》的公開及出版，除了對學術研究者具有重要的史料意義外，更對台灣社會當前轉型正義的未竟之業，同樣具有向前推進的作用。

林佳龍說，7年半來政府為了轉型正義做了許多工作，也注意到轉型正義最重要的基礎工程就是究明歷史真相，正視過去的威權統治，對當時國家的不法行為，釐清相關責任，讓歷史的輪廓更加清晰。沒有歷史真相，轉型正義就永遠難以取得社會的共識，沒有歷史真相，就沒有真正的和解與寬恕，感謝國史館在轉型正義工作上的勤懇努力，這些成果包括了白色恐怖時期《戰後台灣政治案件》系列叢書56冊，《二二八事件檔案彙編》30冊，以及相關的口述歷史及二二八事件資料庫的建置等。

林佳龍說，如今藉由《蔣中正日記》的出版，蔣中正在台灣歷史上的功與過，終於可以用他自己最真實、也最內心世界的一手紀錄，來回答這些問題。對於《蔣中正日記》的內容，或許每一個人都會有不同的解讀，我們尊重每一位國民的立場與看法，更堅定捍衛每一位國民勇敢表達個人意見的自由，我相信這才是台灣社會最可貴的價值。

林佳龍強調，每位總統的歷史定位都應該由人民來決定，政府有責任揭露威權統治時期的加害體制以及加害者，讓人民充分理解歷史真相後，再做客觀的評價。他相信，一個願意面對歷史、從錯誤中反省的國家，必定也會是一個擁有堅強韌性、堅持民主的國家。這是轉型正義之於台灣民主的意義，更是每一個台灣人共同的使命。

《蔣中正日記（1948－1954）》新書發表會31日於國史館舉行，蔣經國之三子蔣孝勇遺孀方智怡（左起）、蔣經國嫡長孫蔣友松、蔣方智怡長子蔣友柏、三子蔣友青出席活動。（記者羅沛德攝）

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