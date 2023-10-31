「臉譜人」未涉強制罪？李正皓：竹市不只成了建商市、還成了黑道市

新竹市長高虹安。（資料照）

2023/10/31 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市萬聖節一台裝扮成「新政治提款機」的紙箱人遭八家將臉譜黑衣人包圍，並噴菸吐檳榔汁和疑涉阻擋紙箱人行動，市長高虹安今天稱這些黑衣人是靜靜在一旁圍觀，並沒有發生衝突，所以警方的行為並沒有錯誤。對此名嘴李正皓表示，新竹市不只成了建商市、還成了黑道市。

李正皓在臉書PO文表示，直到昨天，高虹安還在為新竹市警察辯護，認為在新竹市，一位普通的市民被八位黑衣人包圍超過一小時警方沒作為是正常的、沒有任何縱放。連口頭對黑道震怒、宣戰都不敢的市長我真的第一次看過，新竹市不只成了建商市、還成了黑道市，以下三種情境三問高虹安。

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情境一（圖一）

您與您的選舉委員會委員a.k.a.閨蜜陳彤妍，一起穿姐妹裝拍美照時，如果遭八位黑衣人抽菸、嚼檳榔圍住一小時，警方在一旁完全沒作為，請問您能忍受嗎？

情境二（圖二）

您的義警大隊長周鑫宏a.k.a.閨蜜陳彤妍的哈尼，穿上義警制服與勞斯萊斯自拍時，如果遭八位黑衣人抽菸、嚼檳榔圍住一小時，警方在一旁完全沒作為，請問您能忍受嗎？

情境三（圖三）

您的BB a.k.a.連署達人我姓郭ㄍㄨㄛ郭，郭台銘拜完廟要上車前，義警大隊長周鑫宏正殷勤的左手開車門、右手擋車頂怕BB頭撞到時，如果遭八位黑衣人抽菸、嚼檳榔圍住一小時，警方在一旁完全沒作為，請問您能忍受嗎？

李正皓質疑，不要跟我扯什麼當事人沒報案，強制罪是非告訴乃論罪，無論當事人是否有報案（當下可能是因為心生恐懼所以不敢報案），警方、檢察官都要主動介入，排除可能引發的衝突，這是最基本的執法原則。

李正皓直言，但是抱歉，所有的基本原則到新竹市都不適用，就如同都更、環評都可以搭火箭一樣，這就是高虹安執政的新竹市。

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