高虹安稱「臉譜人」未涉強制罪 林志潔：妨礙別人自由就已違法

新竹市長高虹安稱萬聖節臉譜黑衣人未涉強制罪，民進黨新竹市立委參選人林志潔表示妨礙別人的行動自由就已構成，籲高虹安加強法律常識。（林志潔團隊提供）

2023/10/30 21:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市萬聖節一台裝扮成「新政治提款機」的紙箱人遭八家將臉譜黑衣人包圍，並噴菸吐檳榔汁和疑涉阻擋紙箱人行動，市長高虹安今天稱這些黑衣人是靜靜在一旁圍觀，並沒有發生衝突，所以警方的行為並沒有錯誤。對此，民進黨立委參選人、法律學者林志潔強調，強制罪跟傷害罪的要件並不相同，強制罪並不要求要構成流血衝突，只要今天妨礙別人的行動自由，或者影響他人行使權利，就可以構成強制罪，她認為高虹安的法律基本常識，可能要加強。

林志潔也說，如果看過影片都應知道，黑衣人不但發生推擠包圍，影響公眾安全的情況，更在小朋友面前抽菸嚼檳榔。如果這樣沒有強制罪的違法，沒有社會秩序維護法的違法，那麼高虹安的眼睛跟視力，可能需要做一點檢查，也許可以協尋柯美蘭醫師的幫助。

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最後，高虹安又說，這個政治提款機是用「骯髒的政治語言」來污染小朋友純潔的心靈。林志潔認為，作為行政首長跟政治人物必須要有幽默的雅量，允許民眾來表達自己的內心意見。

高虹安今天受訪曾提到，警方當時回報，這些臉譜人是在旁邊觀看，並沒有強制，警察專業的判斷並未達到現行犯程度，她要先為警察喊冤。且當天員警也有詢問提款機裝扮人士是否要提告，但對方透過友人表達不需要，沒有被強制或者限制自由，所以當下警方就先蒐證。但目前警察局已請地檢署調查，未來將由檢方釐清。

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