國民黨籲下架政院橡皮圖章立委 點名蔡其昌「餿」了該換「新菜」

國民黨今日上午召開「海線換新菜，拒絕黨意橡皮圖章，坐領乾薪副院長欠下架！」記者會。（記者施曉光攝）

2023/10/31 15:00

首次上稿10:50

更新時間15:00

藍營控零質詢坐領乾薪 蔡其昌辦公室：沒水準的低級抹黑

〔記者施曉光、謝君臨／台北報導〕國民黨今日上午召開「海線換新菜，拒絕黨意橡皮圖章，坐領乾薪副院長欠下架！」記者會，把矛頭指向來自台中市海線的民進黨籍立法院副院長蔡其昌，在過去6年立法院會期當中，對於法案與預算案的審查，提案與質詢率都是0%，沒有履行立法委員職務，該黨呼籲全民一起下架已淪為行政院橡皮圖章的立委，並強調台中市海線的「舊菜」已經餿了，該換「新菜」上場了。

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對此，蔡其昌辦公室發言人林俊裕回擊表示，立院正副院長的角色依據「立法院組織法」就是處理議事、協商，不會參與一般提案和質詢，這是最基本的常識；若國民黨還有相關沒水準的低級抹黑，可以先請教一下國民黨籍前院長王金平、前副院長洪秀柱，或者可以去質問兩位為何不質詢？

林俊裕也強調，蔡副院長每年從中央爭取龐大的預算，投入建設海線與大台中，相關爭取資訊也很容易查到，如果查不到也可以去問問市政府，避免凸顯自己的無知。

國民黨發言人、台中市立委參選人林家興表示，蔡其昌被台中市海線民眾挺了4屆，卻坐領乾薪，到現在還在卡台中市捷運藍線，而且在立法院的表現乏善可陳，台中海線人都已經「吃膩」了。

林家興指出，台中市捷運藍線過去被卡了800多天，好不容易交通部通過後送行政院審查，至今又被卡了200多天，蔡其昌卻稱藍線被卡，是因為台中市政府行政怠慢、甩鍋中央，而且蔡其昌不幫台中市爭取預算，台中市得到中央補助的前瞻預算只有200多億元，反觀人口數較少的高雄市，卻可以拿到1200億元。

林家興痛批蔡其昌，過去6年來不做事，零提案、零質詢，卻坐領乾薪，爽賺6000萬元，根據公督盟資料，過去6年立法院會期審查法案與預算案，蔡其昌的提案與質詢率都是0%，這個台中海線的「舊菜」已經餿了，應該換「新菜」上場。

國民黨文傳會主委林寬裕指出，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲昨天就2024大選舉行第1次「藍白合」政黨協商後，發表共同聲明的第1條就說要拒絕民主獨裁，這是因為台灣總統當選後可以貫徹黨意、支配立法院，而且現在所有的大法官都是同一個總統提名，總統有權卻沒有人可以監督，因此國民黨呼籲大家拒絕民主獨裁，強化國會功能，一起下架淪為行政院橡皮圖章。

國民黨發言人楊智伃表示，蔡其昌的另一個身分是中華職棒會長，但去年台灣棒球卻變成政治秀，政客們一起開箱新竹市棒球場，卻導致球員無辜受傷，凸顯蔡其昌是失職會長。

她痛批蔡其昌先前提議今年國慶煙火活動，要在台中軍用機場清泉崗舉辦，難道是要讓軍用基地的機密設施被看光光？而且當地有很多的油庫，難道蔡其昌要炸毀台中，是中共的同路人？

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