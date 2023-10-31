藍營控零質詢坐領乾薪 蔡其昌辦公室：沒水準的低級抹黑

立法院副院長蔡其昌。（資料照，立法院提供）

2023/10/31 14:48

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國民黨籲下架政院橡皮圖章立委 點名蔡其昌「餿」了該換「新菜」

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨今（31）日開記者會批評立法院副院長蔡其昌，指他在過去6年立院會期中，對於法案、預算案的審查，提案與質詢率都是0%，沒有履行立委職務。對此，蔡其昌辦公室發言人林俊裕回擊表示，立院正副院長的角色依據「立法院組織法」就是處理議事、協商，不會參與一般提案和質詢，這是最基本的常識。

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國民黨上午舉行「海線換新菜，拒絕黨意橡皮圖章，坐領乾薪副院長欠下架！」記者會，把矛頭指向來自台中市海線的民進黨籍立院副院長蔡其昌，批評他坐領乾薪，爽賺6000萬元，呼籲全民一起下架已淪為行政院橡皮圖章的立委，並強調台中市海線的「舊菜」已經餿了，該換「新菜」上場了。

對此，蔡其昌辦公室發言人林俊裕回應指出，若國民黨還有相關沒水準的低級抹黑，可以先請教一下國民黨籍前院長王金平、前副院長洪秀柱，或者可以去質問兩位為何不質詢？相關可參考2016年1月25日的中央社報導「擔任立院副院長 洪秀柱：少了質詢樂趣」。

此外，林俊裕也強調，蔡副院長每年從中央爭取龐大的預算，投入建設海線與大台中，相關爭取資訊也很容易查到，如果查不到也可以去問問市政府，避免凸顯自己的無知。

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