人口販運防制法修正 林右昌：明年元旦上路

人口販運防制法修正後明年元旦上路，內政部長林右昌今指出，為使法案能如期明年元旦施行，正透過跨部會緊鑼密鼓合作，積極推動子法研訂、教育訓練及對外宣導等措施。（資料照）

2023/08/31 20:24

〔記者吳書緯／台北報導〕為防國人被騙到柬埔寨等外國淪為「豬仔」事件再度發生，立法院院會5月19日三讀通過「人口販運防制法修正案」，誘拐「豬仔」最重可關7年。內政部長林右昌今指出，為使法案能如期明年元旦施行，正透過跨部會緊鑼密鼓合作，積極推動子法研訂、教育訓練及對外宣導等措施，強化政府打擊及防制人口販運的力道，讓國人生活更安定。

內政部今透過新聞稿指出，總統蔡英文6月14日公布修正「人口販運防制法」；林右昌表示，「人口販運防制法」是打詐五法之一，這次修法全文共47條，主要為強化打擊犯罪集團剝削、奴役及利用被害人犯罪等新型態人口販運態樣，透過接軌國際規範，擴大處罰態樣、加重罰責刑度，以及增加被害人多元安置方式及完備保護服務措施等，以增進人權保障並嚴懲不法。

請繼續往下閱讀...

內政部表示，為使法案能如期於明年1月1日施行，內政部透過跨部會緊鑼密鼓合作，刻正積極推動子法研訂、教育訓練及對外宣導等措施，力求依限完成各項準備工作，強化政府打擊及防制人口販運的力道，讓國人生活更安定。

林右昌指出，犯罪被害人的保護工作，逐漸為國際社會所重視，這次修法也有許多條文與被害人權益息息相關，例如增訂「人口販運被害人及疑似被害人協助措施辦法」，明定被害人除現有的機構式安置服務外，也可享有在外社區式安置處遇服務，不論居住在哪，均可享有人身安全保護、通譯服務、必要醫療協助、法律扶助及其他必要經濟補助等權益，使被害人儘速回歸正常生活。

林右昌強調，徒法不足以自行。除各項配套子法正由相關部會積極研商中以外，內政部與相關部會也將自今年10月份起，啟動培訓工作及多元宣導，期使公務員、一般民眾及潛在可能成為被害人的群體，甚至極有可能成為加害人的雇主等人士，瞭解人口販運罪的內涵，以防患人口販運情事於未然。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法