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挑起鼓山魚市場藍綠戰火後 白喬茵建議引入新鮮水產

被喻為「全台最美魚市場」的鼓山魚市場。（趙建銘建築師提供）

被喻為「全台最美魚市場」的鼓山魚市場。（趙建銘建築師提供）

2023/08/31 18:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕白喬茵日前在臉書批高雄鼓山魚市場，平日冷冷清清，最美魚市場但沒有人潮，喊話「美有什麼用？蚊子懂得欣賞你的建築品味嗎？」引發藍綠民代隔空互嗆。被喻為「全台最美魚市場」的鼓山魚市場，因經營定位問題招致批評，今天宣布從9月4日起暫停營業，將招入新型態的水產店舖；對此，白喬茵表示，市府願意即時止血值得稱讚，她建議以「新鮮水產」為調整營運的方向。

負責營運鼓山魚市場的南仁湖公司，今天則公告「為調整櫃位，鼓山魚市場預計於9月4日起暫停營業，並以招入新型態的水產店舖、夜間規劃為主，將會儘快以最新最好的型態、再次和大家相見。敬請期待！」

對此，白喬茵認為，市府願意即時止血值得稱讚，她建議以「新鮮水產」為調整營運的方向，不妨學習上引的海鮮燒烤區、海鮮代客料理，還有立吞，讓遊客不只感受高雄的美，也可以迅速體驗到高雄的在地海味。

她說，如果往這個方向前進，現在魚市場的設備與配置，可能需要大幅更動，希望市府這次真的做過市場調查、與鄰近市場哈瑪星社區、棧貳庫的分析競合關係，才開始整修。

白喬茵說，在前鎮漁港蓋好之前，這裡曾是遠洋漁業的重要基地，市府願意重視，本來是一件好事，可惜好事只做一半，「蓋完只是活絡地方的開始，還必須搭配正確的營運策略，才能注入新生命！」她期待鼓山魚市場二次轉型能成功。

國民黨旗鼓鹽市議員陳美雅則表示，她在臉書看到業者片面宣布，要調整營運方向，按規定得標業者停業調整營運方向，應向市府報備核准，她進一步詢問海洋局，市府卻表示沒收到業者報備停業。

陳美雅批說，收到許多遊客的心聲，都說鼓山魚市場沒特色，「不免讓人質疑魚市場運營商，長期經營國道休息站，難道把也是把魚市場當休息站經營嗎？」她要求此次業者重新調整規劃時，市府應嚴格監督，要求廠商提出符合民眾期待的改善與完整規劃報告。

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