對抗開學3大魔王！ 賴清德出招：讓政府助你輕鬆破關

賴清德強調，他會努力建立更友善、多元、平等的教育環境，讓每一個孩子得到一樣好的教育，擁有選擇與成長的機會。（圖取自賴清德臉書，本報合成）

2023/08/30 16:19

〔記者陳政宇／台北報導〕今（30）日是全國高中及中小學開學日，民進黨總統參選人暨副總統賴清德今（30）日於社群平台發布「開學大魔王襲來」圖卡，並設計「校園不友善、就學負擔、不合理勞動」三大魔王，特地模仿電玩遊戲，並舉出政府推出的友善政策，希望能協助民眾輕鬆破關。

賴清德於臉書撰文表示，求學這條路，無論是家長、學生還是老師，都面臨各種挑戰。針對「校園不友善」，政府目前已在各級學校及部屬場館提供免費、多元的生理用品，消弭月經貧窮，並透過月經教育、性平教育，落實性別平權。此外，今年7月也通過《性別平等教育法》修法，擴大適用學校類型，加強學校與主管機關調查處理機制，打造有效、友善、可信賴的性騷防治制度，為學生撐起更完善的保護網。

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針對「就學負擔」，他盤點，政府也從112學年度下學期起，全面落實高中職免學費，實現教育平權，讓每位孩子所獲得的教育資源更加平等。考量國人因疫情衝擊，經濟恐受影響，也推出「疫後就學貸款補助」，減輕學生及青年就學貸款的壓力。此外，交通部也推出「TPASS 行政院通勤月票」，為北中南三大生活圈通勤族和學生，省下每月交通開銷，減輕大家的負擔。

他指出，對於在教育現場的老師們所面對的「不合理勞動」，教育部也提出對應措施，未來將逐步降低幼教師生比，並由公幼、準公幼先行，一步步將師生比從1：15調降至1：12，讓老師有足夠的心力照顧每位幼兒，提升幼教品質。另外，也確保國高中小代理老師獲得合理待遇，保障代理教師完整聘期，以完整的一學期或一學年計算薪資，寒暑假也有薪水。

最後，賴清德強調，「年輕人是台灣未來的希望，未來會努力建立更友善、多元、平等的教育環境，讓每個孩子都能得到一樣優質的教育，擁有選擇與成長的機會」。賴清德競選辦公室發言人郭雅慧說明，盼透過此次趣味的發文，幫助民眾更快速了解目前政府對於學子、家長、師長們的照顧與努力，未來也會持續推動多項政策，打造友善校園、減輕教育經濟負擔、推動合理勞動條件，為台灣打造更良好的教育環境，成就每一位孩子。

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