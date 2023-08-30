拓展12友邦永續發展商機 國合會計畫最高獎金600萬

國合會第2屆「發展x創新x永續實驗競賽—影響力先行者計畫」今（30）日舉行記者會。（記者楊丞彧攝）

2023/08/30 13:43

〔記者楊丞彧／台北報導〕為協助我國私部門夥伴發掘友邦商業潛力，財團法人國際合作發展基金會（國合會）舉辦第2屆「發展x創新x永續實驗競賽—影響力先行者計畫（2nd Impact Frontier Lab），以「氣候行動調適」、「生態及環境永續發展」、「弱勢經濟增能」及「綠色永續飲食」4大主軸，邀請國內私部門夥伴踴躍提案參賽，鼓勵企業與組織爭取新台幣600萬元的等額配對獎金，與友邦共同探索商機、共創財富。

國合會表示，第2屆影響力先行者計畫從8月15日開始徵件，10月14日23時59分截止收件。計畫延續第1屆的成功基礎，將積極協助我國私部門夥伴挖掘開中國家的商業潛力，藉由經驗分享以及分攤資金風險方式，與私部門一起投資永續的新藍海。詳細資訊也公布在活動官網。

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有別於上屆計畫，國合會表示，本屆提案國家納入我國在太平洋、非洲、拉丁美洲及加勒比海的12友邦，希望藉由開放做法，發揮私部門的創意。此外，本屆賽增加複選機制，通過初選的團隊將參加培訓工作坊，藉由瞭解友邦商機來精進提案內容；通過複選的團隊，將前往友邦進行現地考察，並微調該企業的產品與服務，以期更符合友邦文化與需求。最終獲選團隊，將獲得最高600萬元的等額配對獎金，前往友邦落地執行計劃。

外交部主任秘書唐殿文今（30）日在記者會上致詞時表示，國際合作發展業務是各國對外政策重點之一。過去多年來，國合會透過農業、資通訊、公衛醫療、教育以及環境等多元合作計畫，協助友邦及友好國家發展，不僅讓台灣貢獻獲各界肯定，更成為外交部敦睦邦誼以及推動國際參與不可或缺的重要夥伴。

唐殿文說，為持續擴充我國援外能量，鼓勵我國私部門參與援外工作，同時呼應聯合國永續發展目標（SDGs）及全球夥伴關係目標，外交部跟國合會近年持續在援外工作求新求變，希望以「發展合作先行、產業合作接力」方式，攜手我國民間企業與團體在協助回應我國友邦發展需求時，也能將我國優勢創新技術帶入，在當地打造永續經營的合作計畫，持續提升友邦之社會與經濟發展。

唐殿文提到，2021年第一屆計畫，選出4組優秀團隊在拉美友邦持續執行相關計畫，包括智慧物流店到店、植物吸管、電子帳單、咖啡烘焙品質提升計畫等，都讓友邦人民實際感受到轉變與經濟效益。今年第2屆除了延續夥伴出資概念外，更為業界提供更寬廣空間，地點擴及到亞太、非洲等12友邦。未來，一定有更多具創意的合作夥伴與外交部、國合會並肩同行，讓世界看到台灣公私協力參與援助之工作成果，為聯合國2030發展議程努力。

國合會秘書長李朝成說，2021年國合會在外交部支持下啟動第1屆計畫，打造全台灣第一個創新國際合作發展行動加速器，以63萬美元的配對獎金吸引4組團隊或企業，投入近90萬美元的私部門資金共同前往友邦發展。國合會近年致力於扮演平台的角色，希望藉由自身專業、經驗與能量，協助我國私部門前往友邦發展的能力，分攤投資風險，並增加永續商業模式的成功機會。

諾魯駐台大使凱法斯（Jarden Kephas）致詞時感謝台灣政府持續在各國生態、社會及經濟發展上提供協助，特別是在氣候變遷議題成為全球焦點的當下，我們必須更審慎看待發展與永續議題。透過這樣的創新計畫，各國將持續就創新與發展倡議與全球夥伴合作。台灣以實際行動向世界展現了「台灣能幫忙」，作為友邦，他們能證明「台灣真的正在幫忙」。

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