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    台灣技術南美盛開 我助巴拉圭建立本土蘭花產業

    駐巴拉圭技術團5月中旬在首都亞松森市近郊的San Lorenzo蘭花展售中心，舉辦慶祝母親節大型蝴蝶蘭展售會，巴國民眾熱情參與打卡。（國合會提供）

    駐巴拉圭技術團5月中旬在首都亞松森市近郊的San Lorenzo蘭花展售中心，舉辦慶祝母親節大型蝴蝶蘭展售會，巴國民眾熱情參與打卡。（國合會提供）

    2023/05/25 12:50

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我國國合會駐巴拉圭技術團，日前舉辦慶祝母親節大型蝴蝶蘭展售會。會場展示台灣專家輔導巴拉圭花卉公司的栽培成果，包括最具代表性的蝴蝶蘭、文心蘭、嘉德麗雅蘭等產品，活動期間人潮絡繹不絕，商品熱銷供不應求。

    國合會副秘書長陳愛貞表示，駐巴拉圭技術團5月中旬在首都亞松森市近郊的San Lorenzo蘭花展售中心，舉辦慶祝母親節大型蝴蝶蘭展售會。受台灣專家輔導的業者巴拉圭花卉公司（Floricultura del Paraguay S.A.）也同步於亞松森機場附近的生產基地，舉辦蘭花促銷活動，並開放溫室供民眾參觀。

    陳愛貞說明，不同於我國以康乃馨慶賀母親節，巴拉圭民眾對優雅的蝴蝶蘭情有獨鍾。過去因缺乏在地投資生產，導致蘭花長期仰賴巴西進口，國合會與巴拉圭政府合作，自2015年起推動「蘭花產業發展及組織培養種苗繁殖計畫」、「蘭花商業生產與輔導計畫」及「蘭花商業生產與營運輔導計畫」，建立巴拉圭蘭花生產體系，並開拓消費市場。

    在上述計畫發展下，陳愛貞指出，巴拉圭花卉公司（Floricultura del Paraguay S.A.）即是巴拉圭第一家將蝴蝶蘭商業化生產的本土企業，產銷的蘭花皆源自台灣優良品種。經過技術團輔導與生產合作，提供本地市場優質開花株，促進巴拉圭本土蘭花產業繁榮發展。

    駐巴拉圭技術團5月中旬在首都亞松森市近郊的San Lorenzo蘭花展售中心，舉辦慶祝母親節大型蝴蝶蘭展售會。（國合會提供）

    駐巴拉圭技術團5月中旬在首都亞松森市近郊的San Lorenzo蘭花展售中心，舉辦慶祝母親節大型蝴蝶蘭展售會。（國合會提供）

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