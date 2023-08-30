郭台銘角逐總統 外媒質疑干擾成分恐多於整合

鴻海創辦人郭台銘日前宣布角逐2024總統大選，多家外媒報導指出，郭台銘以政治素人之姿投入選戰實為「不令人樂見的干擾」，並直指他投入選戰只會進一步削弱在野整合。（資料照）

2023/08/30 12:53

〔中央社〕鴻海創辦人郭台銘日前宣布角逐2024總統大選，多家外媒報導指出，郭台銘以政治素人之姿投入選戰實為「不令人樂見的干擾」，並直指他投入選戰只會進一步削弱在野整合。

彭博（Bloomberg）專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）坦率指出，台灣2024大選將是這個地區最重要選舉。她表示，美中關係緊繃，台灣夾在兩大強權中間，「毫無政治經驗」的郭台銘出來參選，「老實說，是一個不令人樂見的干擾」。

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瓦斯瓦尼寫道，郭台銘避免台海衝突計畫主要從「說服北京當局打消念頭」這方面下手，而過去一年共軍史無前例擴大在台灣海峽的軍演之際，郭台銘這樣的計畫「似乎有些天真」。

另外，「日本時報」（Japan Times）引述新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ian Chong）的話說，「郭台銘必須證明他有能力在一個不確定的時期應付台灣外交政策，即便他沒有這方面的經驗」。

莊嘉穎同時表示，如果郭台銘希望消弭選民疑慮，還必須展現出他把台灣選民，而非自身中國商業利益，放在第一和首要位置的決心，同時讓選民相信他的親中傾向可以保證台灣未來的繁榮。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導更直言，鑒於郭台銘的訴求在台灣選民間沒有那麼受歡迎，他眼前最大的挑戰其實是如何爭取票源。

BBC點出，如果郭台銘是民進黨參選人賴清德唯一對手，贏面並不差，畢竟民調顯示深綠民進黨支持者占比約40%，意味著民進黨有敗選的可能，但問題是在野參選人非郭台銘一人。

「經濟學人」（The Economist）同樣點出，72歲的郭台銘參選，實際上恐怕讓親中參選人更難贏得總統大位。

美國賓州巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授長朱志群（Zhiqun Zhu）告訴「日本時報」說，儘管現在預測賴清德當選為時過早，「可以肯定的是，如果郭台銘繼續選下去，且在野陣營無法促成任何形式的整合，賴清德保證會勝選」。

經濟學人報導，國立中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪並不認為郭台銘打算選到底，而是引發在野參選人焦慮，促成藍白整合。

倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）台灣研究中心主任羅達菲（Dafydd Fell）表示，如果郭台銘真心想整合在野陣營，大可同意成為台灣民眾黨總統參選人柯文哲或國民黨總統參選人侯友宜的副總統搭檔，或者提議擔任立法院長。

不過，羅達菲表示，更嚴重的問題應該是，就算藍白整合，支持者是否就會把選票投給他們。

郭台銘投入選戰，美聯社直指專家表示他不太可能成為黑馬，法新社也援引分析家預測說他勝選機會不高。

路透社引述最新民調顯示，副總統、民進黨參選人賴清德支持率約為35-40%，比支持率次高的競爭對手多出約10個百分點。

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