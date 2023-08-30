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外媒稱台是輝達弱點 王定宇：確保台灣安全穩定不落入獨裁中共手中

王定宇表示，確保台灣安全穩定，不落入獨裁中共手中，反而比較可行且便宜，圖為輝達創辦人黃仁勳。（法新社）

王定宇表示，確保台灣安全穩定，不落入獨裁中共手中，反而比較可行且便宜，圖為輝達創辦人黃仁勳。（法新社）

2023/08/30 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕金融時報專欄作家尹允（June Yoon）撰文指出，台灣從晶片製造到封裝的完整生態系，使得在其他國家興建更多晶圓廠，以生產最先進晶片的解決辦法並不可行，使台灣成為輝達最關鍵的弱點。對此民進黨立委王定宇表示，確保台灣安全穩定，不落入獨裁中共手中，反而比較可行且便宜。

王定宇在臉書PO文表示，簡單來說，包括輝達宰制的AI產業，還有高階處理器運用的通訊、圖像、軍事、衛星、控制、超級電腦等產業，沒有台灣的台積電不行，而且找不到替代方案，所以是所有需要高階晶片產業的共同弱點，就是台灣，而且無解方！

王定宇指出，台灣從晶片製造到封裝的完整生態系，使得在其他國家興建更多晶圓廠，以生產最先進晶片的解決辦法並不可行，關鍵在於晶片製造的最後封裝階段。台積電在先進晶片封裝上握有範圍廣泛的專利，他能使用高密度封裝技術組裝晶片，亦即為了高效運算，晶片以3D方式堆疊。用於龐大數據處理的晶片，比如AI需要此種先進封裝技術，但該產能是高度限制。

王定宇續指，這整個半導體產業生態系，從晶片製造到封裝都圍繞著台積電在台灣設立。這使得難以將製造移出台灣。撇開成本不說，在其他國家興建更多晶圓廠，對輝達等需要最高科技晶片的公司而言，並非解決之道。

王定宇直言，所以相較於在他國複製台積電，不如確保台灣安全穩定，不落入獨裁中共手中，反而比較可行且便宜。

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