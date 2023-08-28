向4名總統參選人喊話 癌友團體：救救癌友吧！

近日健保盤查住院必要性，影響商保給付，引發國內癌友團體反彈。（記者吳亮儀翻攝、資料照）

2023/08/28 16:56

〔記者邱芷柔／台北報導〕近日健保盤查住院必要性，影響商保給付，引發國內癌友團體反彈，強調癌症新藥昂貴，讓僅剩商保救命的癌症家庭，因非必要性住院的宣判而無法理賠，斷了一線生機，台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會今（28日）直言，雖然健保署表示暫緩稽查，但此舉治標不治本，癌友沒錢治療對以醫療科技進步著稱的台灣情何以堪，希望賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘等4位總統參選人救救癌友，盼在健保資源外成立「癌症新藥多元支持基金」，讓癌友即時用到救命藥。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，現在許多需要用到商保的癌友，都是十幾年前的保單，新藥新科技進步神速，當時的保單無法跟得上現今的醫療，健保署暫不盤查只是權宜之計，尤其現在醫療人力緊縮、一床難求，需要把病床留給有嚴重需求的病人，因此要解決癌友用藥困境，不讓他們因病而貧，因貧而失去治療機會，政府一定要正視癌症藥品的給付速度及涵蓋率，盡速以公務預算成立「癌症新藥多元支持基金」才能根本解決問題。

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台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，所有問題都是因為健保支付不了所有「必要治療的藥費」，所以病人只能自掏腰包，使用健保不給付的藥物，住院審查議題只針對有商保的癌友，但有更多是沒有保險的癌症家庭，懇請執政者搶救癌友的治療與生存權。

劉桓睿說，可以理解健保資源有限、資源的正當分配，但是癌症病人何辜，面對癌症等待新藥時間長達787天、非癌藥398天，癌症病人是弱勢中的弱勢，因此當健保路斷時，執行者應盡快成立公務預算的「癌症新藥多元支持基金」，才能真正解決癌症病人以及健保資源困境。

病友團體呼籲，應盡速落實癌藥基金，積極面對解決癌症病人沉重的財務負擔，並且從長推動「健保補位險」，重整保險制度，召開共識會議，研議商保補位健保的最佳整合。

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