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郭台銘參選總統 國民黨：極度遺憾，仍盼郭信守承諾

鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布以總統參選人的身分，投入2024年總統大選。（記者羅沛德攝）

鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布以總統參選人的身分，投入2024年總統大選。（記者羅沛德攝）

2023/08/28 10:57

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郭台銘宣布投入2024總統大選 矢言整合在野力量

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布以總統參選人的身分，投入2024年總統大選，國民黨表示極度遺憾，仍盼郭台銘信守當初「會盡最大努力支持侯市長勝選」的承諾，共同歸隊支持國民黨總統參選人侯友宜。

國民黨指出，中常會於3月22日通過授權主席以「徵召」形式產生總統候選人，郭台銘當初表達參與國民黨提名意願時，其實並非國民黨黨員，但國民黨基於主流民意是「下架民進黨」，仍將其納入評估，徵召過程、時程與相關依據，都非常清楚且公開，事前也已充分讓侯、郭兩位參選人理解，經公平公正程序，由侯友宜勝出。

國民黨提醒，郭台銘在5月17日徵召結果公布時，更曾在臉書親自發布「我心長照中華民國」貼文，強調「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架」、「昨日晚間面賀侯市長被徵召時，已委託原先關於促成台灣關鍵轉型的『和平』、『繁榮』、『清廉』的主要政見，期望能持續推動」，可見郭台銘已明確承諾要支持侯友宜勝選，更將其重要政見託付給侯友宜促其認真實現，不管現在提出任何理由，都不應推翻其三番五次且白紙黑字承諾、違逆捍衛中華民國的共同理念。

國民黨強調，郭台銘是關公的信徒，關公具忠義精神，忠於國家、義薄雲天、重誠信重然諾。為了讓台灣人民免受戰爭荼毒，為了讓中華民國免於向下沉淪，只有非綠陣營團結在一起才是真正忠於國家，只有遵守自己提過的承諾才是真正一言九鼎，相信作為關公信徒的郭台銘不會不了解。

國民黨表示，對於郭台銘的心意及其團隊的動向與想法都有清楚掌握，相信郭台銘最後仍然會歸隊與下架民進黨的主流民意團結在一起，支持國民黨及侯友宜一起下架民進黨，而非親痛仇快的保送民進黨、保送賴清德。

國民黨另指出，郭台銘今正式宣布獨立參選、參與連署後，黨參選人若為其公開站台、動員掃街及其他公開助選行為，將違反黨員行為規範。國民黨強調，黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀問題，將由權責單位嚴肅處理。

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