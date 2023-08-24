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批賴品妤為躲採訪自摔 中天聲明怒嗆：民進黨欠記者一個道歉！

賴品妤遭媒體跟上堵訪，疑因被推擠摔倒，引發外界熱議。（記者吳亮儀攝）

賴品妤遭媒體跟上堵訪，疑因被推擠摔倒，引發外界熱議。（記者吳亮儀攝）

2023/08/24 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委賴品妤今天（24日）上午出席活動時遭遇媒體堵訪，過程中疑因被推擠摔倒，起身後當場指責中天電視台記者推人，民進黨也發聲譴責。對此，中天發出聲明宣稱記者是正當採訪，民進黨和賴品妤抹黑，要求民進黨「給中天記者一個道歉！」

賴品妤24日出席活動接受現場媒體訪問，回答完準備離場時，媒體追上前想繼續問，現場一片混亂，疑似發生推擠，賴品妤直接跌倒，起身後怒聲指責一名中天男記者推人，畫面曝光後引發熱烈討論。事後賴品妤和民進黨也批，該記者是刻意貼身騷擾、肢體接觸的「慣犯」，此行為已造成當事人的人身安全疑慮。

對此，中天發表聲明回應，「民進黨中央及民進黨立委與側翼，抺黑中天記者採訪過程中對賴品妤有貼身騷擾、肢體接觸，還抹黑記者是慣犯。民進黨完全是睜眼說瞎話，而且是抹黑慣犯。 中天提供關鍵影片打臉民進黨，記者總共二次採訪賴品妤，一刀不剪，搭配多家媒體鏡頭，證明沒有不當肢體接觸。」

中天接著說：「民進黨集體抺黑造謠一個中天小記者，為了救百億雲豹小公主，藉此轉移雲豹及新潮流危害台灣，吃定台灣的焦點，再次證明民進黨集體沉淪。中天記者本於記者天職，追求真相，不畏懼權勢，勇往直前不退縮。賴品妤身為立委及雲豹小公主雙重身分，理應面對公共議題的檢視和第四權的監督，民進黨把正當監督視為騷擾，把躲避採訪自摔抹黑成採訪暴力，民進黨真令人噁心！」

最後中天表示：「呼籲民進黨中央和抹黑中天記者的民進黨立委，學一下賴品妤，趕快看一下影片，現在改口還來得及，現在道歉還來得及。 不論如何，民進黨欠中天記者一個道歉！」

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