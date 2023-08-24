賴品妤遭緊跟採訪跌倒 媒體人陳嘉宏曝：是電視台一條鞭指令！

賴品妤24日出席活動遭媒體堵訪跌倒一事受到熱議。（資料照）

2023/08/24 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委賴品妤今天（24日）出席活動遭媒體堵訪，疑遭推擠跌倒，賴品妤當場指責某電視台男記者推人，引發外界熱議。對此，媒體人陳嘉宏提起自身經歷，直言賴品妤遭受如此違反比例原則的「緊盯採訪」，是電視台由上而下的一條鞭指令！

賴品妤24日出席台灣白內障及屈光手術醫學會舉辦的乾眼症治療記者會，會後被現場媒體堵訪，關於其父親賴勁麟的雲豹能源公司相關問題，結束後準備離場時，多家媒體追上前想繼續問，過程中發生推擠，賴品妤直接跌倒，起身後開始怒斥一名男記者推人。

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事後賴品妤透過臉書表示，同一名記者上週在一場活動上，在她回答完提問後一直不斷跳針問同個問題，她不想一直回答同個問題便離去，不料該記者卻惡意移花接木，稱她拒訪落跑。而今天該記者同樣跳針問問題，她也是不厭其煩的逐一回答，受訪完離開時，該記者開始狂追，造成現場一片混亂推擠，她也因此摔倒。

對此，媒體人陳嘉宏今天在臉書發文表示，「在採訪實務上，除了用在重大的刑事罪犯以外，記者全程緊盯著採訪對象，甚至全程刻意以引導性的問題惹怒採訪者的手法，其實是很不常見的，用在政治人物更是不多。最著名的案例莫過於陳幸妤，另一個還想得到的就是黃國昌。關於後者，我就是當時負責執行的報社主管之一。」

陳嘉宏回憶道：「2012年，反媒體壟斷運動風起雲湧，當時，我是某統派媒體政治組主任。就在整個運動的颱風眼，包括我在內的時報編輯台壓力都很大，但更大的壓力其實是來自於老闆。老闆對於反紅媒反壟斷的回應很直接，就是要求要直接回擊，除了破天荒地點名當時NCC的好幾位委員之外，還重點鎖定幾位帶頭的政治人物，其中最被點名的『帶頭大哥』就是黃國昌。」

他繼續說：「當時的指令很清楚，就是要求旗下的的記者全天候地跟監黃國昌，蒐羅他的一言一行，再挑出不利於他的素材加以報導。從正常的新聞報導角度，這種新聞取材實在是違反比例原則的，特別是該統媒當時仍自認是台灣數一數二的『大報』，如此作法實在有失『大報』風範。包括我在內的很多編輯台主管都不以為然，這件事也成為自己隔年離開這家報社的原因之一。」

陳嘉宏直言，「證諸往例，我有充分的理由相信，賴品妤之所以會被某台記者緊貼著採訪，應該就是編輯台由上而下的一條鞭指令。而賴品妤會被『重點照顧』，應該也與當年黃國昌的理由一模一樣。如果我沒記錯的話，從『反媒體壟斷』到『反紅媒』，賴品妤從來都是無役不與，說了什麼話得罪了媒體高層，恐怕連她自己都不知道。『得罪了方丈還想走』，應該就是這個意思。」

陳嘉宏也替賴品妤抱不平，痛批「不爽賴品妤，那就好好地寫一篇特稿修理她，或者有本事做一篇專題揪出她是否曾經瓜田李下利益輸送。這種用全天候跟監，還緊貼採訪對象反覆問同樣問題，期待能激怒她的手法，其實是非常地低劣而沒有新聞想像力，完全失去媒體監督的比例原則。」

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