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遭推擠跌倒 賴品妤怒斥某台是「媒體製造業」：不配稱為記者！

針對今上午出席活動被媒體堵訪摔倒一事，賴品妤本人晚間公開最新回應。（圖擷取自賴品妤臉書）

針對今上午出席活動被媒體堵訪摔倒一事，賴品妤本人晚間公開最新回應。（圖擷取自賴品妤臉書）

2023/08/24 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委賴品妤今天（24日）出席活動遭媒體堵訪過程中跌倒，當場指責某電視台男記者推人，畫面曝光後引發外界熱議。賴品妤本人今晚公開最新回應，直言這不是正常的新聞媒體，而是利用製造混亂自行去創造新聞的「媒體製造業」！

針對今上午出席活動被媒體堵訪摔倒一事，賴品妤晚間透過臉書發布影片表示，「今天上午我以病友的身份去參與特定醫療議題的記者會，卻遭到某台記者的惡意騷擾，對方不斷地跳針，喊出我早已清楚回答過地問題，也造成整個現場混亂的局面。」

賴品妤指出：「身為民意代表，我百分之百尊重媒體的監督，也絕對公開接受第四權的檢驗。事實上，無論是之前我公開受訪，或是週二（22日）在黨團召開正式的記者會，我都已經詳盡的說明這陣子以來，關於特定人士不實的抹黑，並且也公開接受媒體的提問，這部份我想直播也都有紀錄。甚至在週二當天，我也有主動詢問媒體是否要單獨訪問，我都非常歡迎。」

她接著說：「然而，在今天上午一場毫無關係的記者會上，非常地遺憾，在我逐一回答問題之後，這一位上週已惡意製造假新聞的記者，還是持續跳針提問重複的問題，還一路尾隨，不停地騷擾我、接近我，甚至是肢體碰觸，在這樣的狀況下，我完全無路可走，也因為這樣而摔倒。我想這位記者已經是『慣犯』，不斷利用這樣的行為，造成非常混亂的場面，企圖去製造現場失控的新聞畫面。」

賴品妤最後批：「如果不是這位記者，今天也不會發生這樣的事情。我必須要說，這已經不是正常的新聞媒體，而是利用製造混亂、尾隨、吆喝，自行去創造新聞的『媒體製造業』。這位爭議不斷的記者，他不在正式記者會的時候提問，反而故意在無關的場合製造混亂，好讓自己去做想要製造的新聞操作，這議的行為，已經不配稱為記者，請大家一起嚴正去譴責這種『假記者真新聞製造業』的惡劣行為」。

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