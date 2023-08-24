賴品妤遭媒體追擠摔倒 范雲：人身侵害竟成造謠認知戰

范雲在臉書發文力挺賴品妤，並批評這麼明顯的人身安全侵害行為，還可以造謠認知戰，呼籲特定少數媒體能夠自重。（本報合成圖）

2023/08/24 18:03

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〔記者陳政宇／台北報導〕前民進黨立委賴勁麟的雲豹能源公司遭質疑，靠民進黨執政優勢大賺綠能財，女兒、立委賴品妤今（24）日出席記者會後被追問，她強調是不實抹黑，離場卻因推擠而摔倒。民進黨立委范雲表示，沒有公義的是，居然連這麼明顯的人身安全侵害行為，還可以造謠認知戰，呼籲特定少數媒體能夠自重。

賴品妤今日以病友身分出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會，某媒體追問近期與父親賴勁麟有關的新聞事件，她回應相關問題後隨即離去，該媒體仍不斷緊追提問，賴重申該問題已經問過很多次，是不實抹黑，沒人拿出不法證據。孰料，賴品妤疑因發生推擠而摔倒，她並痛斥該媒體「你為什麼推我」。

對此，范雲透過臉書聲援賴品妤，她並質疑，面對一個已經答覆過、且不是當事人的提問，媒體有必要追嗎？當然沒有，只會利用狹小空間，意圖製造令人心生畏怖、心生厭惡的壓迫感，不要羞辱「記者」這個頭銜，「難道，記者現在已經不再自律了？甘為特定媒體認知戰的工具？」

民進黨立委林岱樺也發文表示，一個壯漢在直播節目天天對賴品妤人身攻擊；一個壯漢從早到晚緊迫盯人貼身式霸凌堵麥；一個政黨傾全黨之力攻擊這位年輕的女性政治工作者。她反問，請問賴品妤做錯什麼事？犯了什麼法？違反了什麼政治道德？沒有，自己心疼的「品妤妹妹」沒有犯法、沒有做錯事、更沒有違反任何政治人物的道德底線。

林岱樺說，賴品妤的選區在東北角，核電廠之所在，她為人民的安全，為安全的能源發聲，理直氣壯且理所當然，特定政黨和媒體對賴品妤父女鋪天蓋地的抹黑攻擊，卻完全說不出哪裡違法亂紀，這不是監督而是霸凌，光天化日霸凌一位年輕的女性政治工作者。

「這些壯漢好意思在那邊指指點點什麼假摔不假摔？你們可以對女性如此近身相逼嗎？這不是監督而是霸凌」林岱樺呼籲，請停止霸凌賴品妤，因為自己所心疼的「品妤妹妹」，她收拾前任立委的爛攤子、她認真服務選民、她憂慮危險的核電危害故鄉，請好好討論能源政策。

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