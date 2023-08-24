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男記者緊貼賴品妤畫面曝光 林楚茵：質疑假摔是二次傷害

吳思瑤批評，某媒體記者對賴品妤的追逐推擠，更進一步發展成赤裸裸的肢體暴力。（取自吳思瑤臉書）

吳思瑤批評，某媒體記者對賴品妤的追逐推擠，更進一步發展成赤裸裸的肢體暴力。（取自吳思瑤臉書）

2023/08/24 20:11

〔記者陳政宇／台北報導〕前民進黨立委賴勁麟的雲豹能源公司遭質疑，靠民進黨執政優勢大賺綠能財，女兒、立委賴品妤今（24）日出席記者會後被追問，她強調是不實抹黑，離場卻因推擠而摔倒。民進黨立委林楚茵在臉書公布現場的慢速畫面，並批評某媒體男性記者違反當事人意願接觸身體，國民黨民代還帶風向指責賴品妤「假摔」，這種言論無非是二次傷害。

賴品妤今日以病友身分出席乾眼症衛教記者會，某媒體追問近期與父親賴勁麟有關的新聞事件，她回應相關問題後隨即離去，該媒體仍不斷緊追提問，賴重申該問題已經問過很多次，是不實抹黑，沒人拿出不法證據。孰料，賴品妤疑因發生推擠而摔倒，她並痛斥該媒體「你為什麼推我」；事後，國民黨及多位藍營民代紛紛指控賴品妤「碰瓷、假摔」。

對此，記者出身的林楚茵表示，講假摔太沉重，難道身為公眾人物就沒有保護自己身體的權利？拿起麥克風就可以「沒有限制」的接近異性？她認同監督民意代表是記者的工作，但是新聞採訪有其界限，不是拿著麥克風就可以無限上綱，不是以記者之名就可以漠視人與人、男女間的身體界線。

她直言，只要是違反當事人意願、接觸身體，使人心生畏懼、感到冒犯，就是性騷；該記者的行為不僅不尊重受訪者，也破壞採訪守則，採訪不是騷擾，她光看影片就感到憤怒、不舒服，沒想到同樣是女性政治人物的國民黨民代，只因為政黨不同，竟然在第一時間出來質疑假摔，這種言論無非是讓受害者受二次傷害，更讓人感到非常遺憾，「日前追求的性平價值全都不見了？國民黨的性平就是雙標」。

民進黨立委吳思瑤也心疼說道，賴品妤在這場選舉中已遭受太多的暴力，藍白陣營這段期間歧視她的性別、貶低她的年齡、對她的家人正當工作發動不符比例原則的政治追殺，極盡暗黑攻訐之能事；一位年輕優秀、問政專業、服務認真的女性立委，所有成績都被刻意忽略、表現被惡意抹黑，極不公平，也欠缺公道。

吳思瑤表示，賴品妤長期遭受言語、精神層面的暴力，令人不捨，更難以容忍的是，某媒體記者對其追逐推擠，更進一步發展成赤裸裸的肢體暴力，台灣以民主自由為傲，在「世界新聞自由指數」排名中高居亞洲第一，但低劣的選舉文化，讓部分不肖媒體利用自由、侵蝕自由，這種暴力不應該發生在任何人身上，更不應該成為台灣的民主日常。

民進黨立委林靜儀指出，特定媒體記者惡意推擠，故意形塑賴品妤躲避的情況，賴因此碰撞媒體器材跌倒，正常媒體訪問會注意身體界線、會遵守媒體規則，今天這根本不是「採訪新聞」，而是「創造新聞」；不是「政治採訪」，是「政治行為」，後續各種誣衊假摔根本惡意滿滿，製造衝突、創造新聞到帶風向，完全一條龍。

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