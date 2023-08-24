可以對女性如此近身相逼嗎？林岱樺：請停止霸凌賴品妤

立委林岱樺發文力挺賴品妤，喊話請停止霸凌。（翻攝林岱樺臉書）

2023/08/24 18:52

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〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委賴品妤遭媒體追問差點摔倒！民進黨立委林岱樺痛斥這些壯漢、好意思在那邊指指點點什麼假摔不假摔？可以對女性如此近身相逼嗎？她認為這不是監督而是霸凌，請停止霸凌賴品妤，

林岱樺指出，一個壯漢在直播節目天天對賴品妤人身攻擊，一個壯漢從早到晚緊迫盯人貼身式霸凌堵麥，一個政黨傾全黨之力攻擊這位年輕的女性政治工作者。

她想問：賴品妤做錯什麼事？犯了什麼法？違反了什麼政治道德？答案是沒有；賴品妤沒有犯法、沒有做錯事、更沒有違反任何政治人物的道德底線。

林岱樺強調，賴品妤的選區在東北角，核電廠所在，她為人民的安全，為安全的能源發聲，理直氣壯且理所當然；但特定政黨和媒體對品妤父女鋪天蓋地的抹黑攻擊，卻完全說不出哪裡違法亂紀，這不是監督而是霸凌。

她痛斥光天化日霸凌一位年輕的女性政治工作者，這些壯漢好意思在那邊指指點點什麼假摔不假摔？可以對女性如此近身相逼嗎？這不是監督而是霸凌，請停止霸凌賴品妤。

她認為賴品妤是在收拾前任立委的爛攤子、她認真服務選民、她憂慮危險的核電危害故鄉、好好討論能源政策，喊話請停止霸凌賴品妤。

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