為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

可以對女性如此近身相逼嗎？林岱樺：請停止霸凌賴品妤

立委林岱樺發文力挺賴品妤，喊話請停止霸凌。（翻攝林岱樺臉書）

立委林岱樺發文力挺賴品妤，喊話請停止霸凌。（翻攝林岱樺臉書）

2023/08/24 18:52

相關新聞

被貼身堵訪險跌倒 賴品妤：我還要遇到什麼樣騷擾行為？

賴品妤被媒體堵訪險跌倒 民進黨：該名記者是貼身騷擾慣犯

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委賴品妤遭媒體追問差點摔倒！民進黨立委林岱樺痛斥這些壯漢、好意思在那邊指指點點什麼假摔不假摔？可以對女性如此近身相逼嗎？她認為這不是監督而是霸凌，請停止霸凌賴品妤，

林岱樺指出，一個壯漢在直播節目天天對賴品妤人身攻擊，一個壯漢從早到晚緊迫盯人貼身式霸凌堵麥，一個政黨傾全黨之力攻擊這位年輕的女性政治工作者。

她想問：賴品妤做錯什麼事？犯了什麼法？違反了什麼政治道德？答案是沒有；賴品妤沒有犯法、沒有做錯事、更沒有違反任何政治人物的道德底線。

林岱樺強調，賴品妤的選區在東北角，核電廠所在，她為人民的安全，為安全的能源發聲，理直氣壯且理所當然；但特定政黨和媒體對品妤父女鋪天蓋地的抹黑攻擊，卻完全說不出哪裡違法亂紀，這不是監督而是霸凌。

她痛斥光天化日霸凌一位年輕的女性政治工作者，這些壯漢好意思在那邊指指點點什麼假摔不假摔？可以對女性如此近身相逼嗎？這不是監督而是霸凌，請停止霸凌賴品妤。

她認為賴品妤是在收拾前任立委的爛攤子、她認真服務選民、她憂慮危險的核電危害故鄉、好好討論能源政策，喊話請停止霸凌賴品妤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播