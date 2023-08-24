被貼身堵訪險跌倒 賴品妤：我還要遇到什麼樣騷擾行為？

賴品妤遭媒體跟上堵訪，疑似因被推擠差點摔倒。（記者吳亮儀攝）

2023/08/24 14:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕立委賴品妤今天（24日）上午出席乾眼症治療的醫療記者會，會後被媒體們訪問後要離場，卻一度因現場人多疑似有推擠險些跌倒，她也怒斥某電視台記者「你為什麼推我」；她隨後也在臉書上指控該媒體記者「他在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中我也因此而摔倒」。

賴品妤今天上午以乾眼症病患的身分出席台灣白內障及屈光手術醫學會，會中分享乾眼症病況和治療。會後被現場記者訪問父親賴勁麟的雲豹能源公司等問題，結束後她準備離開現場、但有多家電視台攝影和文字記者追上想繼續問，但因現場相當擁擠、一度有推擠狀況，賴品妤差點跌倒，並怒吼「你為什麼推我」、「叫警察來」。

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賴品妤隨後也在臉書上貼文，表示在完全無關的醫療記者會現場遭到一電視台記者狂追，「我因而摔倒在地，東西也灑了一地」，她也指出，同一位記者上週也在回答完提問後一直不斷跳針詢問問題，進入詢問鬼打牆離去時惡意移花接木後落跑。

她指出，今天甚至還在討論醫療記者會跳針詢問她已回答過的問題，「我也都不厭其煩的逐一回答，然而在我受訪完離開時，他在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中我也因此人而摔倒」。她也怒批：「下一週我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」

針對賴品妤父親賴勁麟辭去雲豹能源公司董事長一事，她受訪時表示，「為選情止血」這樣的說法實在太小看她爸爸，他從黨外時期就不斷對抗威權，後來當立委也堅持反核環保立場，她也支持父親的決定，並針對這段時間的抹黑、不實言論都會蒐證提告。

賴品妤（右一）以乾眼症病患身分出席醫療衛教記者會。（記者吳亮儀攝）

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