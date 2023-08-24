女友賴品妤遭推擠摔倒 曾玟學怒：該記者就是想製造衝突帶風向！

賴品妤出席活動遭推擠跌倒，男友曾玟學發聲怒控某台記者惡意行為。（資料照）

2023/08/24 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委賴品妤今天（24日）出席活動遭媒體堵訪，疑因遭受推擠差點跌倒，賴品妤當場指責某電視台男記者推人，引發外界熱議。對此，苗栗縣議員曾玟學跳出來聲援女友，指控某台記者就是想要製造衝突的可能，接著帶風向大肆攻擊。

賴品妤24日上午以乾眼症病友的身分，出席台灣白內障及屈光手術醫學會舉辦的乾眼症治療記者會，會後被現場媒體堵訪關於其父親賴勁麟的雲豹能源公司相關問題，結束後準備離場時，有多家媒體追上想繼續問，但因現場空間小，一度有推擠狀況，賴品妤跌倒，起身後對一名男記者怒聲質問「你為什麼推我？」畫面曝光後引發討論。

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事後賴品妤在臉書發文表示，自己對當時質問的男記者有印象，「同一位記者上週也在我回答完提問後一直不斷跳針詢問問題，在我進入詢問鬼打牆離去時，惡意移花接木說我烙跑。今天甚至還在討論醫療記者會跳針詢問我已回答過的問題，我也都不厭其煩的逐一回答，然而在我受訪完離開時，他在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中我也因此人而摔倒。」

民進黨隨後發聲聲援賴，表示媒體進行採訪工作時，和受訪者應在相互尊重原則下進行，在兼顧公眾知的權利與受訪者的權益間取得平衡。但該名記者刻意貼身騷擾、肢體接觸的行為已是慣犯，這樣的行為已造成當事人的人身安全疑慮，黨對此深表遺憾。

賴品妤男友曾玟學也在臉書痛斥，「該記者的類似行為已不是第一次了，不斷跳針騷擾式的追問，緊貼著品妤幾乎黏在她身上，逼的她無路可走，被推擠後撞到器材跌倒，目的非常明顯，就是想要製造衝突的可能，接著大肆攻擊。」

曾玟學也坦言，得知此事後「說不心疼是騙人的」，「因為我自己原訂的行程也滿檔，從上午的事件發生後，即便相當心急，但到現在才有短暫空檔能寫文。立委選戰本就會有各式的質疑和挑戰，面對這樣排山倒海而來的針對性攻擊，我們會一起撐過去，也請大家別讓品妤孤單，一起聲援並支持她。我也要特別拜託新北市第十二選區汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮的鄉親們，做品妤最堅強的後盾，一起守護品妤，讓她能無後顧之憂的勇敢應戰。」

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