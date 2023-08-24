否認掛郭台銘同框高雄藍小雞看板 後援會：連署「只欠東風」

高雄街頭出現郭台銘同框國民黨小雞看板，郭台銘高雄後援會否認是他們掛的，但樂見。（記者許麗娟攝）

2023/08/24 18:56

〔記者黃靖媗／台北報導〕高雄市三民區今天（2日4）出現鴻海集團創辦人郭台銘與5名國民黨立委參選人的大幅看板，上面還有「高雄讚出來」、「郭台銘、強力支持」等字樣。郭台銘高雄後援會發言人徐尚賢說，他已問過後援會幹部，基本上不是後援會的人掛的。

但徐尚賢也說，他們目前還在詢問中，尚未確定到底是誰做的，但是以高雄後援會的立場，他們樂見這面看板，當然也希望主流民意、國民黨等認同中華民國的有志之士們，真的可以坐下來好好談一下如何整合。

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郭台銘下午在新北土城五穀先帝廟開講時，問台下群眾，「出來選給我相挺好不好？」還提到自己的「隱性選民」比較多。對此，徐尚賢說，他們一直都很期待也很期盼，郭台銘可以站出來參選，來整合主流民意，這樣才能集中選票，下架民進黨。

徐尚賢也認同，郭台銘的支持者都比較偏向隱性選民，很多選民都已經跳脫政黨，如同郭台銘常說的，「民意是大於黨意的」，許多選民與支持者都在等待，等郭台銘決定參選後，才會有進一步動作。

對於是否有協助郭台銘連署參選的準備，徐尚賢也說，他們一直都在已經準備好的狀況，等郭台銘決定參選後，後援會就會成為連署站，「萬事俱備，只欠東風」。

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