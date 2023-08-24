陸委會宣布規劃「開放中國團客來台」初期每日限額2千人次

陸委會今日宣布將恢復兩岸團體旅遊的規劃，關於中國團客來台，初期每日限額2千人次，將以一個月為準備期，並視中方回應，再確定實施日期，圖為先前中國旅行團來台旅遊情形。（資料照）

2023/08/24 16:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日宣布，因應兩岸民眾旅行、商務需求，政府已做好配套，自9月1日起，恢復第三地中國籍人士來台從事觀光。也將恢復兩岸團體旅遊的規劃，關於中國團客來台，初期每日限額2千人次，將以一個月為準備期，並視中方回應，再確定實施日期。

9/1起恢復第三地中國籍人士來台從事觀光

陸委會發言人詹志宏表示，中國籍團客來台，初期每日限額2千人次；依試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法申請到金門、馬祖旅行之人數另計。我方旅行業組團赴中，依對等原則，適度調控赴中人次，初期以每日2千人為原則。

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詹志宏指出，第三個放寬項目是自8月28日起，恢復中國籍人士申請來台從事短期商務活動交流之參展和觀展、商務研習。但邀請單位或中國籍人士涉及高科技產業，維持專案申請。

關於這是否算是我方主動遞出橄欖枝？詹志宏說，希望兩岸各層面交流能夠逐步恢復，兩岸之間應該對等開放才能達到互利互惠，中方還沒準確接收到用心，今天決定公開表達雙向交流組團觀光的政策，希望中國能夠正面積極回應。

陸委會今日宣布，因應兩岸民眾旅行、商務需求，政府已做好配套，自9月1日起，恢復第三地中國籍人士來台從事觀光。也將恢復兩岸團體旅遊的規劃，關於中國團客來台，初期每日限額2千人次，將以一個月為準備期，並視中方回應，再確定實施日期。（記者陳鈺馥攝）

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