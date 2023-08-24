政院拍板明年度中央政府總預算案 歲出歲入創新高

行政院長陳建仁（前排右2）、行政院副院長鄭文燦（前排左1）、行政院秘書長李孟諺（前排右1）等人24日出席「113年度中央政府總預算案記者會」，說明預算編列內容。 （記者羅沛德攝）

2023/08/24 13:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今拍板明年度中央政府總預算，8月底送立法院審議。歲入2兆7092億元，較去年度增加1296億元、增5％；歲出共編列2兆8818億元，較去年度增加1927億元、增7.2％；歲入出差短1726億元，債務還本1150億元（占稅課收入5％），將以舉債1721億元及移用以前年度歲計賸餘1155億元支應。

總預算歲出部分，以社會福利支出7917億元、占27.5％，居首位；教育科學文化支出編列5612億元、占19.5％，居第2位；經濟發展支出編列4342億元、占15.1％，居第3位。

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公共建設今年編列1928億元，較去年增加298億元，約增18.3％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算844億元，合共2772億元，較去年度相同基礎增加310億元，約增12.6％。如連同營業與非營業特種基金3114億元，整體規模達5886億元，較去度相同基礎增加16億元，約增0.3％。

科技發展計畫1328億元，較去年度增加212億元，約增19％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算211億元，合共1539億元，較去年度相同基礎增加212億元，約增16％。如連同國防科技經費110億元、營業與非營業特種基金303億元，整體規模達1952億元，較去年度相同基礎增加252億元，約增14.8％。

國防經費明年編列4406億元，較去年度增加314億元，約增7.7％，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算943億元，合共5349億元，較去年度相同基礎增加174億元，約增3.3％。如連同非營業特種基金719億元，整體規模達6068億元。

少子女化對策編列1081億元，較去年度增加142億元，約增15.1％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算4億元，合共1085億元，較去年度相同基礎增加142億元，約增15.1％。如連同非營業特種基金116億元，整體規模達1201億元，較去年度相同基礎增加128億元，約增12％。

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