航空嘉年華接駁藍營議員轟蔡其昌 蔡：市府快規劃國慶焰火交通較重要

立法院副院長蔡其昌表示，提供在清泉崗機場施放煙火，是他善盡海線民代的職責供主辦單位參考。（記者歐素美攝）

2023/08/13 12:15

〔記者歐素美／台中報導〕國防部在台中清泉崗機場舉辦航空嘉年華活動，接駁問題惹民怨，台中市議員黃健豪砲打立法院副院長蔡其昌不打電話給國防部要求加派接駁車，還甩鍋市府，並指稱該事件也證明國慶焰火真的不適合在清泉崗機場施放，批評在機場施放焰火很荒謬；蔡其昌今天對此回應指出，國慶焰火在哪裡施放由專業團隊評估，他只是善盡海線民代的職責反映鄉親的希望及意見，毋需口水，並提醒市府國慶焰火應及早好好規劃安全及人潮疏散等接駁問題，別像昨天再搞得大家抱怨連連。

台中市議員黃健豪表示，昨天有很多民眾上午8點就到中央公園等候接駁車，準備前往清泉崗機場觀賞航空嘉年華，但直到快11點還沒搭到車，他獲知後聯繫交通局，請市府加派接駁車，才知道接駁是由國防部300萬元發包，強調辦活動出包，快點補救、事後檢討就好，身為民代，第一時間應該是趕緊聯繫各單位處理，但本份是監督國防部的蔡其昌，不快點打電話給國防部要求加派接駁車，反而發臉書痛罵「市府負責接駁」，真的莫名其妙，連這種事都甩鍋，要你副院長做什麼？

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黃健豪並指出，該事件也再度證實國慶焰火真的不適合在清泉崗機場施放，除了在機場施放煙火本身很荒謬之外，週邊完全沒有捷運和鐵路，單靠接駁專車，恐怕只會製造更大的混亂和民怨吧！

蔡其昌表示，他是海線的民意代表，將國慶焰火爭取到台中來施放，作為海線民意代表，當然希望海線是施放的地點，但是放焰火是專業問題，有專業的考慮，所以做為海線民意代表他必需很盡責地表達海線鄉親的意見，當然我們希望提供海線的場地，譬如梧棲漁港、清泉崗機場都是海線很好的場地，但施放是專業，所以我們必需尊重專家的意見，只是當時台中市政府並沒有提出清泉崗這個地點，所以我們希望納入評估，強調各區民代都希望國慶焰火在他的選區施放，大家的心情都是一樣的，這個不需要口水。

蔡其昌指出，做為立法院副院長，已經爭取國慶焰火到台中施放，做為海線民代，海線鄉親都希望在海線施放，他已經為海線發聲了，但是要在哪裡施放由業團隊評估，倒是市府應好好規劃，不要像昨天在清泉崗舉辦的航空嘉年華活動，搞得民眾怨聲載道，等了很久的時間都等不到接駁車，不管國慶焰火施放地點在哪裡，台中市政府應好好規劃整個安全及人潮怎麼疏散進出的問題，這個市府要用心，不要像昨天老人小孩大家曬太陽曬了4、5個小時，市府要做好整個規畫，航空展都這樣了，國慶焰火會匯集全台的遊客過來，市府更應該提早規劃。

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