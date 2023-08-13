災害敏感區非法民宿多 審計部：南投縣府稽查率偏低

廬山麗來飯店日前因豪雨沖刷，地基部分遭掏空（紅框處），岌岌可危。（仁愛鄉公所提供）

2023/08/13 00:16

〔記者楊丞彧／台北報導〕卡努颱風外圍環流挾帶豪雨重創南投縣仁愛鄉，南投縣政府防災與救災備受質疑。廬山溫泉區更有飯店地基遭掏空而危搖欲墜，令人觸目驚心。事實上，監察院報告即指出，位於災害敏感地區之非法及違規擴大旅宿，南投縣以57家遙遙領先其他縣市。而審計部近日報告也直指，南投縣府不僅對於仁愛鄉清境地區未合法旅宿業稽查比率僅19.11%，且對於清境地區整體民宿實際稽查頻率也偏低，更未達交通部觀光局規定標準。

依據監察院調查報告內容，審計部就存在10年以上非法旅宿暨涉有違規擴大營業之旅宿營業場址，與環境敏感地區相關圖資進行套疊，發現高達455家之旅宿位於9種環境敏感區內。其中，有114家為旅館，341家是民宿。

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就審計部名單，交通部觀光局於去年8月再依內政部營建署全國國土計畫內所劃設環境敏感地區類型，將166家列為「災害敏感類型」。經查，其中存在10年以上、且攸關公共安全之災害敏感類型166家非法旅宿，以及疑似涉及違規擴大旅宿中，以南投縣之57家最多，明顯高於其他地區。

報告直指，南投縣政府等長期對於非法旅宿與違規擴大營業旅宿之管理工作不力，態度消極，竟多年來容任設置營業場所並據以營業，其中南投縣府轄內已有高達57家存在10年以上，且其係位於災害敏感類型環境敏感區內之非法或違規擴大營業之旅宿，不利旅客生命與財產安全之保障，核有怠失。另在執行旅館及民宿管理輔導績效資料、抽查旅館業及民宿實際管理情形之考核上，南投縣政府自2017年度至2021年度，也連續5年度被交通部觀光局列管。

而審計部南投縣審計室近日於南投縣決算審核報告內直指，南投縣仁愛鄉清境農場近年每年遊客平均約83萬餘人次，清境地區民宿業蓬勃發展，截至今年2月底止，南投縣府列管清境地區旅宿業計139家。經查旅宿業稽查取締及輔導管理情形，合法旅宿業稽查家數比率由2018年24.53%逐年遞減至2022年12.85%；未合法旅宿業稽查比率由2018年36.59%降至2022年度19.11%。

報告也指出，清境地區民宿領有民宿登記證者123家、未取得民宿登記證者16家，合計139家，依規定每年稽查次數應達155家次。然而南投縣政府近3年度實際稽查家次分別僅22家次、27家次及21家次，占應稽查次數之14.19%、17.42%及13.55%，稽查頻率偏低，且未達交通部觀光局規定標準，宜加強稽查作為，以遏止未合法經營，保障旅客權益。對於合法旅宿業者違規擴大經營後，南投縣府也未積極輔導改善或採取有效之管理措施，並加強追蹤複查，應研謀改善。

報告也提到，清境部分旅宿業者漏未列管，或未合法民宿業者透過國內外訂房網路平台銷售，未採取適當管理作為，應檢討改善。而為有效防範及管制清境地區擴大開發，納入南投縣國土計畫進行專案輔導，然而輔導計畫迄未擬定完成，應加速辦理及落實土地使用管制，以確保人民財產生命安全。

南投縣政府表示，會將針對非法旅宿業者進行優先查處，也將加強輔導擴大經營之民宿業者，應儘速申辦建築物使用執照變更相關事宜，再向縣府觀光處申請增加客房間數，輔導同時亦將輔以查處，以達管理之效。針對未領有登記證而經營之旅宿，將安排旅宿業聯合稽查，並函請網站管理公司移除未合法旅宿業者違法招攬住宿之訊息。

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