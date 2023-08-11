被問陳建仁暗酸 許淑華反爆：中央應變中心當天中午就撤除

南投縣長許淑華爆料說，豪雨致災當天中午，中央三級應變中心已撤除。（記者蘇孟娟攝）

2023/08/11 20:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕卡努颱風帶來暴雨重創南投縣仁愛鄉，南投縣長許淑華今天（11日）下午出席在台中舉辦的女性縣市長聯盟活動，被問到行政院長陳建仁迄今未對「超前部署」相關發言致歉，是否感覺委屈？她說，不覺委屈，但縣民自己有感受。但她忍不住說，若中央真講究SOP，問題是8月4日雨勢正大，仁愛鄉公所清晨6點就發布停班課，媒體當天早上就陸續報導災情，但中央的三級應變中心不但未升級，更在當天中午12點就撤除。

許淑華說，救災期間不想講太多，希望行政一體救災一心。目前救災告段落進入復建階段，她很感謝中央後面很積極在各種協助工程很快速回應，大家都很辛苦很累，她希望有紛紛擾擾都能告一段落。

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許淑華指出，卡努颱風來襲，包括縣政府與中央均有成立三級應變中心，本來中央跟地方要相互多了解配合，院長一直提醒SOP，但若真要究責，她一定要把話講清楚。

她說，因應卡努颱風，8月2日中央跟地方各成立三級防災中心，8月3日水保局通知鄉公所示警土石流警戒，鄉長收到也說會注意，8月4日凌晨4點多開始降大雨，鄉長看情況即在6點宣布停班課應變措施，啟動相關應變作業，縣府獲報也立即投入救援，且當天早上各媒體已陸續報導仁愛鄉傳災情，但中央應變中心並未升級，而是在當天12點半撤離；要按SOP，縣府要跟中央應變中心反映時已「沒有SOP的流程可以走」。

許淑華說，當時也只覺得要在第一時間趕快救災，在無法依正規SOP應變流程申請時，她自己在8月5日月直接打電話向行政院副院長鄭文燦申請直升機跟兵力支援，她很感謝鄭文燦快速困應南投的需求。

許淑華又說，況且8月3日水保署雖有通知公所示警訊息，但當天晚上水保署南投分署長正好跟鄉長在用餐，「也就是說連水保署也未意識到水量會造成水災」，若真要究責的話，中央的指揮中心其實不應在8月4日中午撤掉。

許淑華說，從中央到縣市指揮官均有義務協助第一線仁愛鄉救災調度，中央後面很積極提供協助並回應南投需求，目前仁愛鄉已進入復建工程，大家都很辛苦、很累，她都感謝，「希望紛紛擾擾告一段落」。

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