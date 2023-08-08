遭陳揆批防災未超前部署 許淑華：災區狀況不同無法做比較

針對行政院長陳建仁指南投縣防災未能像高雄市一樣超前部署，縣長許淑華表示，災區狀況不同無法做比較。（圖由南投縣政府提供）

2023/08/08 16:46

〔記者張協昇／南投報導〕針對行政院長陳建仁到高雄市勘災時，稱讚市長陳其邁防災超前部署，不像南投縣仁愛鄉路斷後，才接獲有8位洗腎患者需要緊急後送，對此，南投縣長許淑華8日表示，其實仁愛鄉有40位洗腎患者，第一時間就撤出32位，因為暴雨導致道路中斷，剩下的8位洗腎患者才會受困，並非縣府、公所沒有超前部署或沒有按照SOP防災、救災，可能是院長不了解南投縣的地理狀況，希望院長有機會能親自到南投仁愛及信義山區了解整個狀況，就會知道。

許淑華表示，陳建仁院長已連續3次公開說南投縣防災應超前部署，事實上南投縣幅員遼闊，各鄉鎮地形狀況不同，防災、救災業務也都不同，每一個鄉鎮雨量不同，承受度也就不一樣，災區是沒有辦法拿來做比較的。

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許淑華強調，南投縣的防災、救災流程，從公所到縣府，完全是按照中央指示的SOP，只是當破千毫米的雨量短時間下在一個鄉鎮，相信任何鄉鎮都承受不了的，在電力、電信及道路完全中斷下，不是按照SOP就能完全掌握受困人數，如果陳院長能模擬出那一個鄉鎮在下了破千毫米雨量後，還能將受困山區人員全數撤出，她相信這是不大可能做到的。

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