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賴清德過境美國傳中共動員滋擾 黃帝穎籲僑胞蒐證檢舉

副總統賴清德將過境美國。（資料照）

副總統賴清德將過境美國。（資料照）

2023/08/12 15:46

〔記者吳政峰／台北報導〕副總統賴清德12日率團訪問巴拉圭，預定過境美國，台美情治單位掌握中共動員美國黑幫、僑團滋擾抗議。律師黃帝穎12日指出，美國不容許外國政府假民主之名破壞民主，設有「外國代理人登記法」，呼籲僑胞錄下滋事民眾的影像，向美方執法單位檢舉。

黃帝穎表示，總統蔡英文之前訪美時，出面鬧場的美國福建同鄉會共同主席盧建旺，被查出涉嫌擔任中國公安部代理人，在美國成立秘密警察局，監控、打壓和騷擾中國僑民和異議人士。今年4月，美國政府依據違反「外國代理人登記法」等罪予以逮捕。

黃帝穎指出，美國是民主法治國家，依法不容獨裁中國利用其代理人，假藉民主之名，破壞民主。因此，以「外國代理人登記法」嚴辦中國代理人。

黃強調，賴清德此次過境美國，傳出中國除了透過大外宣抹黑外，更可能動員黑幫及紅統團體滋擾，這都是觸犯美國法律的犯罪行為。

他呼籲，不論是透過媒體轉播或台僑在場拍照錄影，國人均可對滋擾者進行蒐證，提供美國FBI或其他執法機構追查。

外傳中共為了介入台灣總統大選，對於此次賴清德出訪巴拉圭、過境美國，打壓不斷，並且有持續上升的態勢，日前除了中國駐美大使謝鋒公開表示「當務之急，是堅決擋住賴清德竄美這頭正向我們衝來的灰犀牛」，也透過各類管道試圖營造賴清德不受美國、甚至邦交國歡迎的假象。

例如，中國近日就透過中國媒體設立的海外公司，與巴拉圭「ABC色彩報」、「最新時刻報」、「五日報」等當地媒體簽訂短期租約，預計刊登「支持『一中』，反對台灣政治人物殘害巴拉圭穩定」、「歡迎中國讓巴拉圭更進步」、「巴拉圭不歡迎台灣政治人物到訪進行選舉作秀」試圖帶領輿論風向。並由新華社、人民日報海外版、中國環球電視網等官媒向全球發送，擴大影響效果。

賴清德過境美國期間，也傳出中共將透過紐約、舊金山兩處總領事館進行滋擾的部署，其中中國駐紐約總領事館，就在美東時間10日於皇后區法拉盛召集近百位親中僑團成員，包括數個聲名狼藉的幫派團體，聲明要連續三天刊報「抗議」，並發動人員至紐約僑宴現場周邊鼓譟滋擾。

今年4月蔡英文總統過境美國期間，中共指示動員騷擾訪團的「紐約長樂公會」前會長盧建旺及祕書長陳金平，在事後遭美國情治單位逮捕，經檢警調查，兩人疑長期負責中國政府進行海外警察局籌設，涉嫌監控、迫害在美中國人並從事不法情報工作。兩人遭逮捕後，部分親共僑團也受到調查，更有多人遭取消居留身份，也因此這次中國在籌劃滋擾訪團時動員狀況並不佳。

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