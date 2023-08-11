柯文哲負面標籤多達16項 李忠憲：「親中危台」才是最嚴重

對於民眾黨主席柯文哲的負面形象，學者李忠憲分析「親中危台」才是最嚴重，可是一般人不知道，引發網友熱議。（擷自臉書）

2023/08/11 23:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024總統參選人、台灣民眾黨主席柯文哲最近負面聲量升高，支持度出現下滑現象，向來關注分析時事且分享觀點的學者李忠憲，11日發文整理外界對柯文哲負面標籤大致有16項，然而「親中危台」才是最嚴重的，可是一般人不知道。

李忠憲說，描述柯文哲的負面標籤大概有「親中危台」、「仇女」、「管理不當」、「接近黑道」、「貪污腐敗」、「施政無能」、「說謊無恥」、「隨隨便便」、「言行不一」、「前後矛盾」、「包牌」、「缺乏團隊精神」、「皇上心態」、「媽寶」、「切割刀」、「智商157」。

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李忠憲有感而發，一般人不知道，其實「親中危台」才是最嚴重的，從雙城論壇，一直到雙子星南海控股，都可以很明白的告訴我們，這個人不只是沒有國家主權意識，而且完全不可靠。但目前最傷柯文哲支持度的是「仇女」、「施政無能」、「前後矛盾」，而不是「親中危台」。其實這不是湊巧剛剛好，道德上是這樣，那些沒有最基本認知道德的人，其他一切自然都會崩壞！

李忠憲強調，他以前就講過抗中保台不是「遮羞布」，而是合身的西裝，人若搞不清楚最嚴重的危機是什麼，沒有優先順序，其他也就會一塌糊塗，這是有道德哲學論述的！

此文一貼，獲得不少共鳴；網友留言：「中國這次在台灣選舉沒有犯以前犯眾怒的錯誤，一般民眾像煮熟的青蛙沒感覺。柯文哲當選總統，從親中危台變成親中賣台，台灣就真的完蛋了」、「還有過河拆橋進步到還沒過河就已經把橋拆了，昌仔已經很挫」、「連基本道德都沒有的人，談什麼事，都不可信任」、「親中，對國家而言是極度危險，對人權危害也是」。

也有人贊成說，民眾多半看不到深層的真正原因（這是正常的），而只看得到最通俗的現象（這也是正常的），感謝李教授不斷的寫，不斷地讓更多人看清問題所在。

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