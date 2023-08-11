女力平台 盧秀燕揪女首長成立「女性縣市長聯盟」

台中市長盧秀燕號召女性執政縣市首長組「女性縣市長聯盟」，今天在台中舉辦成立大會。（記者蘇孟娟攝）

2023/08/11 21:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕號召女性執政的縣市首長組「女性縣市長聯盟」，今天在台中舉辦成立大會，除了花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美因公請人代為出席，7縣市女首長齊聚台中。盧秀燕說，這個女力平台不分黨派顏色、縣市地位平等，將發揮女性首長的影響力，攜手行銷各地觀光，為女性發聲、挺性別平等。

盧秀燕確診自主健康管理已近1週，還處「陰陽反覆」中。聯盟成立時程已因社蘇芮颱風延期1次，各縣市首長時間不好喬，成立大會照原訂時程在今天下午舉行。她全程戴口罩、最短時間露面、最小範圍活動為原則出席，與大家保持距離。

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盧秀燕說，這屆縣市長選舉，全國22縣市有高達10位女性縣市長當選，女力撐起半片天，創下台灣地方自治史的最高紀錄，除了中台灣區域治理平台，她盼另藉女性執政縣市合體成立聯盟，團結合作、互相交流學習，更為女性發聲。盧秀燕廣邀10位女力縣市首長，除了屏東縣長周春米婉拒，其餘均參與。今天出席女縣市首長包括嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、新竹市長高虹安、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴。

許淑華說，她感謝盧秀燕之前先推動中台灣區域治理平台，這次南投仁愛鄉受風災重創，平台就發揮互助功效，她深夜11點在平台縣市長連繫群組上發出需75部搶通道路機具，沒想到各縣市均立即回應會緊急調度，盧秀燕更在凌晨1點回覆台中市調度完成，「75台全包」，讓她深感互助合作的效益；未來盼參與女力平台，串起更多合作。

黃敏惠說，姊妹縣市長間團結、和諧，彼此學習與分享，更能為女性權利一起努力，達到平權目標；張麗善也說，很開心與各女力首長交流，突顯女性的執政優勢，讓市政推動更順利。

高虹安加入中台灣區域治理平台後，再參加女力平台，她期待聯盟與平台有更多密切交流。林姿妙也盼彼此更堅強、更團結，合作更密切。饒慶鈴說，女性縣市長有一個特殊性，就是力拚減債，充分發揮台灣媽媽的特性，期待未來有更多女性加入這個行列。至於花蓮縣由副縣長顏新章代表出席，彰化縣由祕書長陳逸玲代表出席。

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