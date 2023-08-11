「下架國民黨」口誤？ 徐耀昌今再稱「愛之深、責之切」

國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌（持麥克風者）演講時連說「下架國民黨」，讓台上一時面面相覷，無黨籍苗栗縣長鍾東錦（左3）也尷尬地以手掩面。（記者彭健禮攝）

2023/08/11 18:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌昨晚在「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會上，在台上脫口說「下架國民黨」，事後雖改稱「口誤」，但已引發軒然大波，國民黨主席朱立倫今（11）日受訪，對此重炮抨擊稱「傷害自己的黨或黨提名的同志，就是黨紀絕對不容許的」，考紀會一定會嚴正處理了解真相。對於朱的批評指教，徐耀昌也回應，「黨中央要怎麼辦就怎辦」，他是出於對國民黨的「愛之深、責之切」。

鴻海創辦人郭台銘，週四（10）日在苗栗縣竹南運動公園舉辦「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，徐耀昌不僅受邀擔任該聯盟的苗栗區總會長，更於台上致詞演說時，懇切請託鄉親跳脫政黨派系框架，支持有能力、有國際宏觀視野的郭台銘，不僅下架民進黨，也要下架國民黨。

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徐耀昌於昨晚會後，雖改稱「口誤」，但已引發軒然大波。朱立倫今天上午陪同國民黨總統參選人侯友宜拜訪大甲鎮瀾宮董事長顏清標，並參拜天上聖母大甲媽祈求台灣平安後；朱立倫受訪針對徐耀昌「下架國民黨」演說，重炮抨擊稱「傷害自己的黨或黨提名的同志，就是黨紀絕對不容許的。」

朱立倫說，黨是大家族應該要互相體諒，任何人傷害大家庭、傷害自己的黨或黨提名的同志，就是黨紀絕對不容許的，考紀會一定會嚴正處理了解真相。

對於朱的批評指教，目前人在中國旅遊的徐耀昌接受電訪表示，他以平常心看待；他已退休，國民黨要如何對他黨紀處分，沒什麼好擔心的，黨中央要怎麼辦就怎辦。

不過，徐耀昌也表示，他昨晚所說「下架國民黨」這番話，是出於對國民黨的「愛之深、責之切」，希望國民黨能徹底自我檢討反省，包括此次總統參選人提名，也有不少黨員反彈，另有其它林林種種就不談了。且他昨晚演說的新聞報導刊載後，也很多網友按讚支持，認為他把別人不敢講的話，勇敢地講出來。

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