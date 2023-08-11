中國收買媒體抹黑賴清德出訪 民進黨：刻意破壞無助改善兩岸關係

副總統賴清德明天將率團出訪中美洲友邦巴拉圭，參加該國總統當選人貝尼亞的就職典禮。（資料照）

2023/08/11 15:20

〔記者陳政宇／台北報導〕副總統賴清德明天將率團出訪巴拉圭並過境美國，外交部已證實，中國持續利誘國內外媒體，接連釋放醜化我國外交工作的假訊息，對國人進行認知作戰，並企圖干擾賴清德出訪。立法院民進黨團書記長莊瑞雄今（11）日直言，中共藉外交上打壓或透過不同管道干擾，都不意外，但如此刻意破壞，無助於兩岸良性互動和交流。

莊瑞雄表示，賴清德明天下午出訪，中國打壓是一貫作為，每次出訪除了軍事外交上打壓，中國對於不喜歡的人，都會形容得很難聽，例如稱日本前首相麻生太郎來台是「竄訪」，這都是講給中國國內和台灣的民眾聽。

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莊瑞雄說，賴清德這次出訪，中國解放軍沒有必要刷存在感，對兩岸關係改善毫無幫助，應該要有良性互動。中國藉外交上打壓或透過不同管道干擾，還會動用一切關係，都不意外，若期待兩岸維持良性互動，如此刻意破壞無助於兩岸交流。

對於中國長年來對台灣的干擾與打壓，民進黨立委林宜瑾形容，已經越來越像一齣重複播放的影集，全世界看劇的人已經膩到會背台詞，而一再點選重播鍵的中國政府則是坐穩「麻煩製造者」的位子，實際上不只台灣，各國近年來都逐漸意識到中國對區域安全，以及國際民主社群的威脅。

林宜瑾強調，面對中國威脅與擴張，全世界民主國家會越來越團結。中國或許可以買媒體、買在地協力者，但是買不到真正的友誼，也無法透過大撒幣扭曲全世界的基本常識，那就是台灣不僅是個獨立的國家，還是個運作良好且對世界有所貢獻的國家。

林宜瑾也呼籲中國，「國王的新衣」終究是虛無的，認清事實並一件一件穿起符合國際禮儀的衣裳，才能真正重拾泱泱大國的尊嚴。

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