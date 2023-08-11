針對賴清德出訪巴拉圭進行負面宣傳 鄭文燦斥中國行為非常可恥

行政院副院長鄭文燦出席世界客家博覽會開幕典禮。（記者周敏鴻攝）

2023/08/11 12:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕行政院副院長鄭文燦上午出席世界客家博覽會開幕典禮，媒體詢問副總統賴清德出訪巴拉圭前，中國刻意拉攏巴拉圭媒體進行負面宣傳一事表示，中國收買國外媒體，目的是醜化台灣的邦交活動，同時對台灣進行認知作戰，行為非常可恥，「台灣有權跟世界做朋友」。

至於中國官方解禁赴美日韓的旅遊團，但未包含台灣，交通部觀光局擬定今年來台旅客目標600萬人次、包含100萬中國遊客，是否無法達標？鄭文燦回應，中國禁止旅客到台灣，責任在中國、不在台灣；今年來台旅客目標是600萬人次，截至8日為止已達335萬人次左右，主要旅客包括日韓、港澳與東南亞國家，他相信下半年觀光人次會越來越多，一定會超過600萬人次。

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鄭文燦還談到中央政府的前瞻基礎建設計畫，他說，前瞻計畫有一些共同性的預算，像班班有冷氣等，各縣市都一樣；前瞻計畫的軌道建設是以6都為主，加上公建計畫 ，藍綠與南北事實上是均衡的，都得到相同的支持，例如雙北的捷運建設已經花了新台幣1兆2000億元，前瞻基礎建設計畫的軌道建設5000億，是盼讓雙北以外的其他4都也有捷運。

媒體另詢問桃園市議員凌濤質疑與涉及地下匯兌案的主嫌「88會館」負責人郭哲敏的關係匪淺，且也曾到88會館後再移動捷運綠線站址，鄭文燦回應，這議題去年選舉已經炒過了，他已對凌濤提告，「他跟這個事件沒有關聯，檢調也可以查清楚」；至於捷運綠線車站的選址是尊重專業與地方的意見，而他任內決定車站附近地區不辦都市計畫，這塊地到現在為止，還是特定農業區，沒有變更的機會。

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