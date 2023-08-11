賴清德明出訪過境美國 國安人士：中共可能軍演恫嚇以介選

副總統賴清德將代表台灣出訪南美洲邦交國巴拉圭並過境美國，中國放話將有動作，國安人士根據情資研判，中方很可能展開高強度威脅，例如宣布在台海周邊「演習」，與今年4月報復蔡英文總統過境美國後的軍演模式雷同。（資料照）

2023/08/11 14:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統賴清德將代表台灣出訪南美洲邦交國巴拉圭並過境美國，中國放話將有動作，國安人士根據情資研判，中方很可能展開高強度威脅，例如宣布在台海周邊「演習」，與今年4月報復蔡英文總統過境美國後的軍演模式雷同，以放大的「戰備警巡」擴大機艦的抵近。

另外，近期東部戰區的年度演訓也即將開始，中共可能趁機將兩者結合進行大張旗鼓軍事恫嚇，藉由大張旗鼓的軍事行動，把台灣總統大選，拉回北京原設定「戰爭與和平」的認知宣傳主軸，真正目的即在介選，逼台灣人在威脅下做出中共屬意的選擇。

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針對賴副總統過境美國紐約、舊金山，國安人士說，整體而言，一切安排都是在台美雙方高度默契以及緊密聯繫下進行。美方甚至很早就透過管道表達要中方不要藉機生事，包括美國國務卿布林肯也都公開表示台灣高層官員出訪過境美國是依循慣例的作法，「中國沒有理由藉故採取挑釁行動」，所以賴清德此行正是台美共同控管威權風險的再次案例，並拒絕威權紅線阻卻恫嚇，也顯示台美信任關係的強韌。

國安人士認為，獲悉賴副總統過境美國時，中方很可能出現動員統促會、僑團還有在地黑幫等藉機騷亂，不過，美方仍將秉持安全、舒適、便利與尊嚴等原則進行安排。

至於可能的情勢發展，國安人士研判，中國除了出口恐嚇，按去年8月美國時任眾議院議長裴洛西訪台後中共發動圍台軍演，以及今年4月蔡英文總統在美會晤眾議院議長麥卡錫後的軍演等模式，中共有相當可能性會以賴副總統過境美國為藉口，宣布在台海周邊「演習」，模式可能也與4月雷同，以放大的「戰備警巡」模式，擴大機、艦的抵近。另外，近期東部戰區的年度演訓也即將開始，中共可能趁機將兩者結合進行軍事恫嚇。

國安人士強調，中國擬進行高強度威脅，一方面是宣洩對賴清德過境美國的「不滿」，並對內交代。更重要的是，藉由大張旗鼓的軍事行動，把台灣即將到來的總統大選，拉回北京原來設定要進行認知宣傳的主軸，「台灣選戰是戰爭與和平的選擇！」這也是中方不斷反覆營造的戰爭陰影，要逼迫讓台灣人做出北京想要的選擇。另方面，共軍內部傳出的各種貪腐、內鬥的狀況嚴重，中共也透過具強度演訓進行整頓，並轉移近來中國內部經濟持續下行、天災頻仍的問題。

至於我方的因應，國安人士說，政府方面除了提前說明中共的可能介選動作，也會做好各項因應。無論如何，這些打壓最後終究無濟於事。此外，中國內部問題不少，北京需聚焦處理，持續軍事恫嚇，這對中國的形象跟國際信任，只會帶來更多負面的衝擊。

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